В Андижане 168 семей переехали в новые квартиры

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В махалле "Кушарик" в Андижане 168 семей получили новое жилье в новых семиэтажных домах, сообщает агентство УзА.
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Строительство новых домов, проектная стоимость которых составила 11 млрд сумов, взяло на себя ООО "Хокон авто инвест".
Новые дома имеют современный облик, они доступны для населения, рядом оборудованы детская площадка и автостоянка.
Напомним, на днях в ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность дефицитом качественного жилья и поручил ввести в республике новый механизм строительства недорогого жилья для горожан и сельского населения. Возведение домов отдадут частным инвесторам.