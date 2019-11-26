20:00 26 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Ключи от новых квартир

В Андижане 168 семей переехали в новые квартиры

Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images//1105/74/11057432.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191126/12882262/V-Andizhane-168-semey-pereekhali-v-novye-kvartiry.html

Новые дома имеют современный облик, они доступны для населения, рядом оборудованы детская площадка и автостоянка.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В махалле "Кушарик" в Андижане 168 семей получили новое жилье в новых семиэтажных домах, сообщает агентство УзА.

Власти разберутся, почему доступное жилье в Сергели стало недоступным >>

Доступное жилье в в Сергелийском районе Ташкента
Шахар Курилиш инвест
Почему взлетели цены на доступное жилье в Ташкенте – ответ властей

Строительство новых домов, проектная стоимость которых составила 11 млрд сумов, взяло на себя ООО "Хокон авто инвест".

Новые дома имеют современный облик, они доступны для населения, рядом оборудованы детская площадка и автостоянка.

Напомним, на днях в ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность дефицитом качественного жилья и поручил ввести в республике новый механизм строительства недорогого жилья для горожан и сельского населения. Возведение домов отдадут частным инвесторам.

 

Теги:
Строительство, Узбекистан, Андижан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Бесшумный и экологически чистый: "Калашников" представил городской байк
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться