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Рабочие цементируют поверхность

В Узбекистане цементные заводы обяжут следить за загрязнением воздуха

CC0 / /pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191126/12882317/V-Uzbekistane-tsementnye-zavody-obyazhut-sledit-za-zagryazneniem-vozdukha.html

Специальные станции по анализу воздуха должны быть установлены на территориях, прилегающих к заводам, до 1 января 2022 года.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане все цементные заводы планируют обязать устанавливать автоматические станции, которые будут отбирать и анализировать пробы на источниках загрязнения атмосферного воздуха.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, которое разработал Госкомприроды.

"Обязать все действующие в республике предприятия по производству цемента до 1 января 2022 года установить автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения атмосферного воздуха, а также стационарные пункты наблюдения (посты) на прилегающей к ним территории за счет средств хозяйствующих субъектов", - говорится в постановлении.

В случае невыполнения этого требования в отношении заводов будут применяться меры, вплоть до приостановления их деятельности.

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Также с 1 января 2020 года все предприятия по производству цемента будут включены в перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих мониторингу источников загрязнения.

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Теги:
экология, цемент, цементный завод, Узбекистан



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