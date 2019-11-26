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Абитуриенты во время вступительных экзаменов

Частный вуз Ижевска прокомментировал заявление госинспекции Узбекистана

© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191126/12882963/Chastnyy-vuz-Izhevska-prokommentiroval-zayavlenie-gosinspektsii-Uzbekistana.html

В образовательном учреждении пояснили, что "поскольку институтом образовательный процесс на территории республики Узбекистан не ведется, то необходимости в получении разрешающих документов нет".

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Частный Восточно-Европейский институт Ижевска опроверг обвинения в незаконном приеме документов на обучение от абитуриентов из Узбекистана, передает РИА Новости.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
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Ранее госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. Якобы вузы принимают документы от абитуриентов, "не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан", к тому же делают это до сих пор, хотя учебный год давно начался.

"Прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата ведется согласно действующему законодательству РФ. Граждане Узбекистана на 2019-2020 год обучения зачислены не были. Тем не менее, не исключается возможность приема граждан Узбекистана на заочное обучение в вуз, после прохождения ими процедуры нострификации документа об образовании, выданных до вступления в силу соглашения между правительством России и Узбекистана о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней от 30 мая 2019", - прокомментировали ситуацию в частном Восточно-Европейском институте в Ижевске.

В образовательном учреждении пояснили, что "поскольку институтом образовательный процесс на территории республики Узбекистан не ведется, то необходимости в получении разрешающих документов в Госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана нет".

Студентка в аудитории вуза
Sputnik / Сергей Кузнецов
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В институте отметили, что прием на заочную форму обучения по платным договорам не ограничивается летним периодом, а ведётся до 10 декабря. "Документ, выдаваемый вузом может быть признан в Узбекистане после прохождения процедуры нострификации – сдачи соответствующего экзамена", - говорится в комментариях института.

Напомним, сегодня также оспорил обвинение Госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана в незаконном приеме абитуриентов и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Теги:
Узбекистан, Россия, Ижевск, Образование



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