Как избавиться от вяжущего эффекта хурмы - советы экспертов

О нескольких способах, которые помогают избавиться от вяжущего эффекта в домашних условиях, - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Роскачество рассказало, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта, пишет РИА Новости.

"Плоды хурмы обладают вяжущими свойствами, так как они содержат большое количество танинов, также содержащихся, например, в чае или в коре дуба. Невяжущие сорта наиболее популярны в Восточной Азии, откуда они и происходят. Танины в плодах таких сортов все же есть, но их значительно меньше, чем в плодах вяжущей группы", - сообщают эксперты.

По их словам, чтобы избавиться от вяжущего эффекта в домашних условиях, плоды можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать, или окунуть в кипяток и потом дать полежать всего несколько часов.

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Также эксперты указали на заморозку и сушку, при которых плоды хурмы теряют вяжущий эффект.

Напомним, хурма содержит достаточное и полноценное количество полезных микроэлементов, обладает множеством незаменимых и очень полезных свойств.

В Японии есть такая поговорка: "Когда поспевает хурма, врачи остаются без работы". Да и греки неспроста окрестили хурму пищей богов: в солнечных плодах, как сундучках с драгоценностями, спрятаны обширные таланты врачевания.