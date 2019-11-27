Узбекский стартап-проект вышел в финал глобального конкурса

В будущем году команда примет участие в глобальном саммите Seedstars 2020, где надеется побороться за главный приз — инвестиции в $1 000 000.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Узбекская стартап-команда с проектом ArzonApteka прошла в финал международного конкурса Seedstars.

Команда прошла отборочный тур глобального конкурса самого престижного акселератора для развивающихся рынков #SeedstarsSummitCEE2019, который состоялся в городе Нур-Султан.

Ранее ArzonApteka - стартап-команда национального проекта IT-park - стала победителем в #SeedstarsTashkent19 и вошла в первую десятку лучших проектов стран Центральной Азии и Восточной Европы.

Seedstars World - это крупнейший в мире конкурс технологических стартапов на развивающихся рынках.

Также узбекский проект по итогам открытого голосования в конкурсе в рамках Глобальной недели предпринимательства в Узбекистане признан самым ярким и многообещающим стартапом уходящего года.

И именно ArzonApteka будет представлять Узбекистан на глобальном саммите Seedstars 2020, который состоится 27 марта 2020 года в Швейцарии. Там команда надеется побороться за главный приз — инвестиции в $1 000 000.

ArzonApteka - сервис-поисковик лекарств в аптеках Узбекистана, который помогает определить цену и наличие препаратов, местонахождение и узнать номер аптеки. У сервиса порядка полумиллиона пользователей. Ежедневно он обрабатывает более 30 000 запросов.

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