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Стартап Арзон Аптека в финале международного конкурса

Узбекский стартап-проект вышел в финал глобального конкурса

IT Park Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12887345/Uzbekskiy-startap-proekt-vyshel-v-final-globalnogo-konkursa.html

В будущем году команда примет участие в глобальном саммите Seedstars 2020, где надеется побороться за главный приз — инвестиции в $1 000 000.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Узбекская стартап-команда с проектом ArzonApteka прошла в финал международного конкурса Seedstars.

Команда прошла отборочный тур глобального конкурса самого престижного акселератора для развивающихся рынков #SeedstarsSummitCEE2019, который состоялся в городе Нур-Султан.

Сколково
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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Ранее ArzonApteka - стартап-команда национального проекта IT-park - стала победителем в #SeedstarsTashkent19 и вошла в первую десятку лучших проектов стран Центральной Азии и Восточной Европы.

Seedstars World - это крупнейший в мире конкурс технологических стартапов на развивающихся рынках.

Также узбекский проект по итогам открытого голосования в конкурсе в рамках Глобальной недели предпринимательства в Узбекистане признан самым ярким и многообещающим стартапом уходящего года.

И именно ArzonApteka будет представлять Узбекистан на глобальном саммите Seedstars 2020, который состоится 27 марта 2020 года в Швейцарии. Там команда надеется побороться за главный приз — инвестиции в $1 000 000.

ArzonApteka - сервис-поисковик лекарств в аптеках Узбекистана, который помогает определить цену и наличие препаратов, местонахождение и узнать номер аптеки. У сервиса порядка полумиллиона пользователей. Ежедневно он обрабатывает более 30 000 запросов.

В Абу-Даби отправятся сразу две стартап-команды от Узбекистана>>>

Теги:
финал, IT-технологии, Конкурс, узбеки, стартап



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