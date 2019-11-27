Минздрав Узбекистана откажется от автомобилей Damas

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекистан до 2021 года полностью откажется от автомобилей Damas в качестве машин скорой помощи, сообщили в Минздраве республики по итогам пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Выбор будет сделан в пользу современных транспортных средств, отвечающих высоким международным стандартам. Однако какие именно это будут машины, не уточняется.
По данным Минздрава, на сегодняшний день жителей Узбекистана обслуживает около 2,5 тысячи машин Damas, Hyundai и Toyota. На 13 тысяч человек приходится одна машина скорой помощи.
Увеличивается число вызовов и в стационарные учреждения экстренной медицинской помощи, отмечается в публикации. В частности, в 2017-2019 годах в них обратилось более 7,5 миллиона пациентов. Из них 2,5 миллиона пользовались медицинской услугой стационарно, а более 5 миллионов — амбулаторно. Более чем 500 тысячам больных, которые лечатся стационарно, проведены высокотехнологичные хирургические операции.