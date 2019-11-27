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Машина скорой помощи

Минздрав Узбекистана откажется от автомобилей Damas

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12890571/Minzdrav-Uzbekistana-otkazhetsya-ot-avtomobiley-Damas.html

На сегодняшний день жителей республики обслуживает около 2,5 тысячи машин Damas, Hyundai и Toyota.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекистан до 2021 года полностью откажется от автомобилей Damas в качестве машин скорой помощи, сообщили в Минздраве республики по итогам пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Выбор будет сделан в пользу современных транспортных средств, отвечающих высоким международным стандартам. Однако какие именно это будут машины, не уточняется.

По данным Минздрава, на сегодняшний день жителей Узбекистана обслуживает около 2,5 тысячи машин Damas, Hyundai и Toyota. На 13 тысяч человек приходится одна машина скорой помощи.

Скорая помощь
Минздрав Узбекистана
Количество вызовов скорой помощи растет - Минздрав называет причину
При этом количество вызовов с каждым годом растет. Как считают в министерстве, в связи с повышением доверия граждан к скорой медицинской помощи. Так, в 2016 году число вызовов составило 7,2 миллиона, в 2017-м — 8,7 миллиона, а в 2018-м достигло 9,8 миллиона. За десять месяцев 2019-го количество звонков в скорую уже превысило 9 миллионов.

Увеличивается число вызовов и в стационарные учреждения экстренной медицинской помощи, отмечается в публикации. В частности, в 2017-2019 годах в них обратилось более 7,5 миллиона пациентов. Из них 2,5 миллиона пользовались медицинской услугой стационарно, а более 5 миллионов — амбулаторно. Более чем 500 тысячам больных, которые лечатся стационарно, проведены высокотехнологичные хирургические операции.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Реформы, машина, скорая помощь, Минздрав Узбекистана



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