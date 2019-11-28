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Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max

Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max

Газета.уз
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Цена новенького авто будет варьироваться от 270 до 380 млн сумов (28,4−40 тысяч долларов). Предзаказ открыт.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Самаркандский автомобильный завод SamAuto презентовал в Ташкенте первый пикап Isuzu D-Max, произведенный в Узбекистане, сообщает "Газета.уз".

"Для производства в Узбекистане было выбрано второе поколение Isuzu D-Max модификации 2017 года. Пикапы работают на дизельном топливе и отличаются экологичностью и экономичным расходом", — сказал заместитель генерального директора Самаркандского автозавода Хусен Кобилов.

Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max
Газета.уз
Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max

Известно, что на рынке Узбекистана Isuzu D-Max будет доступен в трех модификациях: D-Max Sahar (однорядная кабина, 2 пассажирских места, двигатель 2,5 л и механическая коробка передач), D-Max Oksus (двухрядная кабина, 4 пассажирских места, 2,5 л и механическая коробка передач), D-Max Irbis (двухрядная кабина, 4 пассажирских места, 3 л и автоматическая коробка передач).

Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max
Газета.уз
Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max

Примечательно, что грузоподъемность пикапа составляет 865−1100 кг.

Цветовая гамма представлена белым, серебристым металликом, серым металликом, обсидианово-серым, черным, синим и красным цветами.

Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max
Газета.уз
Три модификации и семь цветов: новый узбекский пикап Isuzu D-Max

Продажи пикапа Isuzu D-Max стартуют в январе 2020 года, на данный момент открыт предзаказ. Цена будет варьироваться от 270 до 380 млн сумов (28,4−40 тысяч долларов).

Теги:
машина, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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