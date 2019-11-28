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В Самаркандской области проходит кулинарный чемпионат плова

© Фото: издание "Татарстан"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12891463/V-Samarkandskoy-oblasti-prokhodit-kulinarnyy-chempionat-plova.html

Гости праздника смогут продегустировать различные виды плова, приготовленные местными и зарубежными шеф-поварами.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Сегодня, 28 ноября, в 10.00 на загородной площадке Bagishamal garden Самаркандской области пройдет кулинарный чемпионат World Pilaf championship, сообщает STV.

Мероприятие направлено на популяризацию гастрономического туризма среди граждан не только Узбекистана, но и всего мира.

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Весь день умелые повара из зарубежных стран и всех регионов республики будут соревноваться в приготовлении плова.

В ходе чемпионата также прозвучат песни народных исполнителей, будут продемонстрированы национальные ремесла и исторические выступления, посвященные периоду Сахибкирана Амира Темура.

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Помимо этого, организован информационный тур для предпринимателей, занятых в сфере туризма.

Гости праздника смогут продегустировать различные виды плова, приготовленные местными и зарубежными шеф-поварами.

Теги:
чемпионат, Фестиваль, фестиваль, еда, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, праздник, Узбекистан, Узбекистан, плов



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