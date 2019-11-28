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Руки в наручниках

Мошенница в Бухаре обещала помочь освободить заключенного в РФ

© fotolia
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12892806/Moshennitsa-v-Bukhare-obeschala-pomoch-osvobodit-zaklyuchennogo-v-RF.html

Преступница воспользовалась доверием родственника заключенного, заверив его в том, что имеет хорошие связи, которым под силу решить этот вопрос.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Жительница Бухары пообещала своему земляку помочь вызволить из тюрьмы его брата, который отбывает наказание в России. Однако предприимчивая преступница сама лишилась свободы.

Охранный периметр минской исправительной колонии
© Sputnik / Иван Руднев
В Ташкентской области заключенный обманул другого на $2 тысячи

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в информационной службе областного УВД, женщина воспользовалась доверием мужчины, заверив его в том, что имеет хорошие связи, которым под силу решить этот вопрос.

Поверив обещаниям, в декабре 2018 года мужчина передал мошеннице шестьсот тысяч российских рублей и четыре тысячи долларов США. И стал ждать. Лишь спустя несколько месяцев он понял, что его обманули. Бухарец обратился в правоохранительные органы.

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Против женщины возбуждено уголовное дело по пункту 3 "а" статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").

По данным областного УВД, ранее она не привлекалась.

Теги:
Россия, Бухара, мошенничество, мошенник, Происшествие



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