Мошенница в Бухаре обещала помочь освободить заключенного в РФ

Преступница воспользовалась доверием родственника заключенного, заверив его в том, что имеет хорошие связи, которым под силу решить этот вопрос.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Жительница Бухары пообещала своему земляку помочь вызволить из тюрьмы его брата, который отбывает наказание в России. Однако предприимчивая преступница сама лишилась свободы.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в информационной службе областного УВД, женщина воспользовалась доверием мужчины, заверив его в том, что имеет хорошие связи, которым под силу решить этот вопрос.

Поверив обещаниям, в декабре 2018 года мужчина передал мошеннице шестьсот тысяч российских рублей и четыре тысячи долларов США. И стал ждать. Лишь спустя несколько месяцев он понял, что его обманули. Бухарец обратился в правоохранительные органы.

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Против женщины возбуждено уголовное дело по пункту 3 "а" статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").

По данным областного УВД, ранее она не привлекалась.