Cегодня в республике среднестатистический курильщик выкуривает 10 сигарет в день. Мужчины активнее потребляют табачную продукцию — 90% от общего числа курильщиков.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Узбекистане запускают производство сигарет Marlboro, пишет Spot.uz.

Торжественная церемония запуска лицензионного производства марок сигарет Marlboro, Parlament и L&M пройдет при содействии Tashkent Tobacco в начале декабря в рамках инвестиционного сотрудничества с американской табачной компанией Philip Morris International.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, заместитель премьер-министра Элёр Ганиев и глава Philip Morris International в Восточной Европе Марко Мариотти.

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Philip Morris International является одним из крупнейших производителей сигарет в мире. Самые известные марки, принадлежащие компании, - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Philip Morris и другие.

Сегодня табачный рынок Узбекистана оценивается в чуть более 10 миллиардов курительных единиц или около 500 миллионов долларов в год. Доля курящего населения в возрасте от 25 до 34 лет составляет 30%. Основная доля курильщиков (более 70%) находится в возрасте от 25 до 54 лет.