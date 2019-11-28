15:16 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Табачная фабрика в Латакии

В Узбекистане запускают производство сигарет Marlboro

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/766/35/7663564.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12894946/V-Uzbekistane-zapuskayut-proizvodstvo-sigaret-Marlboro.html

Cегодня в республике среднестатистический курильщик выкуривает 10 сигарет в день. Мужчины активнее потребляют табачную продукцию — 90% от общего числа курильщиков.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Узбекистане запускают производство сигарет Marlboro, пишет Spot.uz.

Мужчина курит сигарету
© Sputnik / Константин Чалабов
Медики рассказали, почему опасно быть пассивным курильщиком

Торжественная церемония запуска лицензионного производства марок сигарет Marlboro, Parlament и L&M пройдет при содействии Tashkent Tobacco в начале декабря в рамках инвестиционного сотрудничества с американской табачной компанией Philip Morris International.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, заместитель премьер-министра Элёр Ганиев и глава Philip Morris International в Восточной Европе Марко Мариотти.

На пачках сигарет в Узбекистане появятся страшные фотографии >>

Philip Morris International является одним из крупнейших производителей сигарет в мире. Самые известные марки, принадлежащие компании, - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Philip Morris и другие.

Сегодня табачный рынок Узбекистана оценивается в чуть более 10 миллиардов курительных единиц или около 500 миллионов долларов в год. Доля курящего населения в возрасте от 25 до 34 лет составляет 30%. Основная доля курильщиков (более 70%) находится в возрасте от 25 до 54 лет.

По теме

Когда в Узбекистане начнут маркировать алкоголь и сигареты
Бросай курить: со склада столичного ТЦ изъяли незаконно хранящиеся сигареты
Мальцев: курительные смеси вредны не меньше сигарет
Теги:
производство, Узбекистан, сигареты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик террористов
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик ИГ* из Таджикистана – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться