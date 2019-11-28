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МВД Узбекистана возвращает уволенных сотрудников

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12900056/MVD-Uzbekistana-vozvraschaet-uvolennykh-sotrudnikov.html

Представитель МВД республики на брифинге в четверг рассказал, каким бывшим сотрудникам правоохранительных органов могут вновь предоставить работу.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Около 200 человек, которые ранее являлись сотрудниками Министерства внутренних дел Узбекистана и были уволены или уволились, на сегодняшний день восстановлены в должности, заявил представитель департамента МВД по работе с обращениями Озодбек Журабоев на брифинге в четверг. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Если причиной увольнения не послужили какие-то негативные последствия, либо сотрудник уволился по собственному желанию, и если они сегодня соответствуют существующим критериям МВД, их здоровье и профессиональная готовность позволяет им нести службу, мы их возвращаем", — сказал Журабоев.

Кроме того, по его словам, возвращают сотрудников, которые которые были несправедливо осуждены, а затем оправданы судом.

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Теги:
Узбекистан, восстановление, увольнение, МВД Узбекистана



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