МВД Узбекистана возвращает уволенных сотрудников

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Около 200 человек, которые ранее являлись сотрудниками Министерства внутренних дел Узбекистана и были уволены или уволились, на сегодняшний день восстановлены в должности, заявил представитель департамента МВД по работе с обращениями Озодбек Журабоев на брифинге в четверг. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Если причиной увольнения не послужили какие-то негативные последствия, либо сотрудник уволился по собственному желанию, и если они сегодня соответствуют существующим критериям МВД, их здоровье и профессиональная готовность позволяет им нести службу, мы их возвращаем", — сказал Журабоев.

Кроме того, по его словам, возвращают сотрудников, которые которые были несправедливо осуждены, а затем оправданы судом.

Чистка рядов, ночной дозор и всезнающий телефон: первые итоги реформы МВД >>>