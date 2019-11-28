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Ангела Меркель споткнулась и едва не упала на сцене в Берлине

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12900630/Merkel-spotknulas-i-edva-ne-upala-na-stsene-v-Berline.html

Канцлер Германии пошутила, что не заметила ступени, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель случайно споткнулась, когда поднималась на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, и едва не упала. 

Ролик опубликовал британский таблоид Daily Mail на своем YouTube-канале.

После этого канцлер Германии пошутила, что не заметила ступени, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своем выступлении Меркель обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. В частности, она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Теги:
видеоролик, Видео, Германия, Ангела Меркель



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