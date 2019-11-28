Ангела Меркель споткнулась и едва не упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии пошутила, что не заметила ступени, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель случайно споткнулась, когда поднималась на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, и едва не упала.

Ролик опубликовал британский таблоид Daily Mail на своем YouTube-канале.

После этого канцлер Германии пошутила, что не заметила ступени, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своем выступлении Меркель обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. В частности, она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.