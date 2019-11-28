23:26 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с экспозицией книг — научных трудов президента Туркменистана

Книги президента Туркменистана о коврах и чае издали в Узбекистане

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1290/10/12901093.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12901024/Knigi-prezidenta-Turkmenistana-o-kovrakh-i-chae-izdali-v-Uzbekistane.html

Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг. Он пишет беллетристику, стихи, научные, научно-популярные и другие произведения.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Произведения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о здоровье, чае и истории туркменских ковров издали в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

Сразу после переговоров главы государств ознакомились с экспозицией книг — научных трудов Бердымухамедова.

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Бердымухамедов написал новую книгу
По данным пресс-службы, эти произведения вызвали большой интерес среди научно-академических кругов и творческой общественности Узбекистана.

"Ряд из них был переведен и издан на узбекском языке накануне визита: "Здоровье — источник счастья", "Культура — бесценное сокровище народа", "Живая легенда", "Чай — лекарство и вдохновение", — говорится в публикации.

Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеге первые экземпляры его трудов, изданных в Узбекистане, добавили в пресс-службе.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в четверг. В пятницу он примет участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте.

Теги:
Туркменистан, Узбекистан, Шавкат Туляганов, Гурбангулы Бердымухамедов, книги



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
Как в Бишкеке прошло важное для мира событие
Афганистан вновь оказался в центре внимания лидеров ОДКБ – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться