Книги президента Туркменистана о коврах и чае издали в Узбекистане

Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг. Он пишет беллетристику, стихи, научные, научно-популярные и другие произведения.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Произведения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о здоровье, чае и истории туркменских ковров издали в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

Сразу после переговоров главы государств ознакомились с экспозицией книг — научных трудов Бердымухамедова.

По данным пресс-службы, эти произведения вызвали большой интерес среди научно-академических кругов и творческой общественности Узбекистана.

"Ряд из них был переведен и издан на узбекском языке накануне визита: "Здоровье — источник счастья", "Культура — бесценное сокровище народа", "Живая легенда", "Чай — лекарство и вдохновение", — говорится в публикации.

Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеге первые экземпляры его трудов, изданных в Узбекистане, добавили в пресс-службе.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в четверг. В пятницу он примет участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте.