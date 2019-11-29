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Гурбангулы Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана

Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12901443/Berdymukhamedov-stal-pochetnym-akademikom-AN-Uzbekistana.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что решение о присвоении звания — дань уважения и признания заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении дружбы между народами двух стран.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание почетного академика Академии наук Республики Узбекистан. 

Состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым: о чем говорили президенты
На церемонии выступил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. По его словам, президиум АН РУз принял решение о присвоении звания "с учетом того, что президент Туркменистана является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии".

Президент Узбекистана подчеркнул, что это решение — дань уважения и признания заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении дружбы между народами двух стран.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с экспозицией книг — научных трудов президента Туркменистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Книги президента Туркменистана о коврах и чае издали в Узбекистане
Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи отметил, что сотрудничество двух стран, связанных многовековыми историко-культурными узами, отвечает и обоюдным интересам, и целям благополучия всего региона.

Он высоко оценил личный вклад президента Шавката Мирзиёева в укрепление многогранного партнерства.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте в пятницу.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Академия наук Узбекистана, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов



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