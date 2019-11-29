Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что решение о присвоении звания — дань уважения и признания заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении дружбы между народами двух стран.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

На церемонии выступил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. По его словам, президиум АН РУз принял решение о присвоении звания "с учетом того, что президент Туркменистана является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии".

Президент Узбекистана подчеркнул, что это решение — дань уважения и признания заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении дружбы между народами двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи отметил, что сотрудничество двух стран, связанных многовековыми историко-культурными узами, отвечает и обоюдным интересам, и целям благополучия всего региона.

Он высоко оценил личный вклад президента Шавката Мирзиёева в укрепление многогранного партнерства.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте в пятницу.