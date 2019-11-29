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Банковская карта

Преступники изобрели новый способ мошенничества с банковскими картами

JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12901596/Prestupniki-izobreli-novyy-sposob-moshennichestva-s-bankovskimi-kartami.html

Злоумышленники, как правило, выбирают место и время, когда у банкоматов немного людей. В схеме обычно задействовано от двух до трех человек. 

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Преступники придумали новый способ мошенничества с банковскими картами, в котором используются методы игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом рассказал "Известиям" пользователь Facebook Серж Гатилов.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Вариантов может быть несколько, однако схема одна и та же, отметил он. Клиент якобы забывает свою кредитку в картоприемнике банкомата. Следующий посетитель автоматически вынимает карту, поскольку банкомат напоминает о том, что через несколько секунд "проглотит" ее, а человеку нужно воспользоваться устройством.

После этого к нему подходит "забывчивый" клиент, и вы, ничего не подозревая, добросовестно возвращаете ему "потерю". Однако мошенник проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли от пяти до пятнадцати тысяч рублей. При этом даже находится "свидетель", который подтверждает версию "жертвы".

"Пострадавший" грозит, что вызовет полицию и дает понять, что вам "не отвертеться", ведь на карте остались отпечатки ваших пальцев. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. 

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Полковник Министерства внутренних дел в отставке Евгений Черноусов рассказал изданию, что обычно выбирается место и время, когда у банкоматов немного людей.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Так же разыгрывается сценка", — отметил он.

Представитель компании "БКС Премьер" Николай Соколов посоветовал в подобной ситуации не поддаваться психологическому прессингу и спокойно самому вызвать полицию. Он напомнил, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу "вину".

Теги:
Россия, психология, Банкоматы, Банковские карты, мошенничество



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