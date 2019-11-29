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Минюст предлагает регистрировать ННО онлайн

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12904940/Minyust-predlagaet-registrirovat-NNO-onlayn.html

Электронная система предоставляет возможность осуществления нескольких государственных услуг и функций в одном месте. Причем выполнить и получить их можно не поэтапно, а одновременно.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министерство юстиции запустило новый портал, который предоставляет ННО возможность для осуществления в электронном виде всех услуг, связанных с органами юстиции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Подпись документов
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Речь, в частности, о государственной регистрации и перерегистрации ННО, предоставлении годовых отчетов о деятельности структур и т. д.

Электронная система предоставляет возможность осуществления нескольких государственных услуг и функций в одном месте. Причем выполнить и получить их можно не поэтапно, а одновременно.

Вход в систему осуществляется с помощью Единой системы идентификации OneID или электронной цифровой подписи.

Представителям институтов гражданского общества предложено эффективно задействовать возможности портала, запущенного Министерством юстиции в целях создания еще более благоприятных условий для развития ННО.

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Вместе с тем Министерством юстиции создается экспертная группа из числа представителей ННО по разработке проекта Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях. Они имеют возможность предоставить в Минюст свои предложения относительно проекта Кодекса. 

Теги:
Узбекистан, Единый портал, Минюст Узбекистана



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