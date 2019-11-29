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Девушка идет под сильным дождем

Синоптики пообещали узбекистанцам потепление

© pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12906311/Sinoptiki-poobeschali-uzbekistantsam-poteplenie.html

В субботу и воскресенье жителям большинства регионов республики не стоит ждать осадков. Ночью воздух прогреется до 0-3 градусов тепла, днем — до 12-15 градусов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. С пятницы стужа начнет постепенно уходить из Узбекистана, сообщили в Узгидромете. Периферия холодного антициклона сместится на северо-восточную часть Казахстана.

Снег в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Дневная температура будет повышаться и составит 4-9 градусов Цельсия, однако такие показатели все равно ниже нормы, отметили синоптики.

В субботу и воскресенье жителям большинства регионов республики не стоит ждать осадков, но в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях 1 декабря во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до 0-3 градусов тепла, днем — до 12-15 градусов.

Напомним, первый снег в Узбекистане выпал 22 ноября. Местами даже образовались небольшие сугробы.

Теги:
осень, зима, Узгидромет, Узбекистан, потепление, погода



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