Синоптики пообещали узбекистанцам потепление

В субботу и воскресенье жителям большинства регионов республики не стоит ждать осадков. Ночью воздух прогреется до 0-3 градусов тепла, днем — до 12-15 градусов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. С пятницы стужа начнет постепенно уходить из Узбекистана, сообщили в Узгидромете. Периферия холодного антициклона сместится на северо-восточную часть Казахстана.

Дневная температура будет повышаться и составит 4-9 градусов Цельсия, однако такие показатели все равно ниже нормы, отметили синоптики.

В субботу и воскресенье жителям большинства регионов республики не стоит ждать осадков, но в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях 1 декабря во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до 0-3 градусов тепла, днем — до 12-15 градусов.

Напомним, первый снег в Узбекистане выпал 22 ноября. Местами даже образовались небольшие сугробы.