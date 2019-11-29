В России опубликовали законопроект о борьбе с домашним насилием

В частности, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через Интернет.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Совет Федерации РФ опубликовал на своем официальном сайте проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности. Документ подготовили члены Совфеда и депутаты Государственной думы.

"В обществе идет активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом", — отметила заместитель председателя Совфеда Галина Карелова.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, на площади Яузские ворота в Москве, 25 ноября 2019 года.

В соответствии с документом, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через Интернет. Такое ограничение может действовать до года.

Кроме того, суд может обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания.

Такое решение может быть принято при наличии "у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении", в том числе арендованном.

Также суд может запретить виновному узнавать, где находится пострадавший.

Документом предусмотрен ряд индивидуальных профилактических мер воздействия на лиц, подвергающих насилию нынешних и бывших супругов, родителя общих детей, близких родственников, совместно проживающих людей.

Виновных будут ставить на учет, они должны будут проходить психологические программы.

Предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь с учетом особенностей нарушителя и ситуации. Будут проводить работу по правовому просвещению.

Все желающие могут высказать мнения относительно законопроекта в рубрике "Обсуждения".