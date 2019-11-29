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Диалог Антимонопольных структур Узбекистана и России

Контакт налажен: антимонопольные структуры Узбекистана и РФ укрепляют диалог

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12909675/Kontakt-nalazhen-antimonopolnye-struktury-Uzbekistana-i-RF-ukreplyayut-dialog.html

Обменялись опытом по актуальным задачам, которые ставит перед антимонопольной структурой время: работа с отзывами и комментариями в социальных сетях, положительный PR ведомства, повышение осведомленности общества о деятельности структуры.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана выступила с инициативой о налаживании рабочего диалога с российскими коллегами Федеральной антимонопольной службы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Работа за компьютером
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Обменялись опытом по актуальным задачам, которые ставит перед антимонопольной структурой время: работа с отзывами и комментариями в социальных сетях, положительный PR ведомства, повышение осведомленности общества о деятельности структуры.

Наметили планы дальнейшего сотрудничества в реализации совместных мультимедийных проектов.

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Рассказали также о том, каким образом происходит диалог с потребителем, как структура поддерживает свой положительный имидж, на какие выпады прессы реагирует, как, опираясь на обратную связь с населением, формирует и корректирует стратегию дальнейших действий.

 

Диалог антимонопольных структур Узбекистана и России
Sputnik
Диалог антимонопольных структур Узбекистана и России

 

Руководитель пресс-службы Антимонопольного комитета поделилась своими наработками диалога с населением. Участники встречи обсудили изменения в отрасли, новые эффективные инструменты взаимодействия с общественностью.

Напомним, сегодня в Москве завершилась международная конференция "Пресс-служба-2019", где приняли участие пресс-секретари министерств и ведомств из ряда стран. В повестке встречи - анализ преобразований в сфере связей с общественностью, новые эффективные инструменты взаимодействия с населением, а также секционная работа, доклады и презентации.

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Конференция затронула все направления, в которых пресс-службы стремятся работать, чтобы достичь максимальной прозрачности деятельности своих министерств.

Теги:
ФАС, Антимонопольный комитет Узбекистана, сотрудничество, Россия, Узбекистан



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