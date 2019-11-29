Контакт налажен: антимонопольные структуры Узбекистана и РФ укрепляют диалог

Обменялись опытом по актуальным задачам, которые ставит перед антимонопольной структурой время: работа с отзывами и комментариями в социальных сетях, положительный PR ведомства, повышение осведомленности общества о деятельности структуры.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана выступила с инициативой о налаживании рабочего диалога с российскими коллегами Федеральной антимонопольной службы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Обменялись опытом по актуальным задачам, которые ставит перед антимонопольной структурой время: работа с отзывами и комментариями в социальных сетях, положительный PR ведомства, повышение осведомленности общества о деятельности структуры.

Наметили планы дальнейшего сотрудничества в реализации совместных мультимедийных проектов.

В Узбекистане займутся улучшением позиций в рейтингах свободы слова >>

Рассказали также о том, каким образом происходит диалог с потребителем, как структура поддерживает свой положительный имидж, на какие выпады прессы реагирует, как, опираясь на обратную связь с населением, формирует и корректирует стратегию дальнейших действий.

Sputnik Диалог антимонопольных структур Узбекистана и России

Руководитель пресс-службы Антимонопольного комитета поделилась своими наработками диалога с населением. Участники встречи обсудили изменения в отрасли, новые эффективные инструменты взаимодействия с общественностью.

Напомним, сегодня в Москве завершилась международная конференция "Пресс-служба-2019", где приняли участие пресс-секретари министерств и ведомств из ряда стран. В повестке встречи - анализ преобразований в сфере связей с общественностью, новые эффективные инструменты взаимодействия с населением, а также секционная работа, доклады и презентации.

В ОБСЕ отметили достижения Узбекистана в области защиты свободы СМИ >>

Конференция затронула все направления, в которых пресс-службы стремятся работать, чтобы достичь максимальной прозрачности деятельности своих министерств.