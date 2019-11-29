Смертность от туберкулеза снизилась в Узбекистане в 4 раза

Узбекистан первым из всех стран Европейского региона ВОЗ перешел на ускоренный курс лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Cмертность от туберкулеза в Узбекистане снизилась в 4 раза, а заболеваемость почти в два, об этом на национальной конференции по туберкулезу сообщила директор специализированного научно-практического медцентра фтизиатрии и пульмонологии Наргиза Парпиева.

По словам ее, Всемирной организацией здравоохранения было признано о выходе Узбекистана на второе лидирующее место среди представленных 53 стран Европейского региона ВОЗ по успешности реализации национальной противотуберкулезной программы.

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Как отмечается, во многом это произошло благодаря широкому внедрению экспресс-методов диагностики.

"Если раньше на постановку диагноза уходило до 3-4 месяцев, то теперь для этого достаточно 70 минут", - сказала Парпиева.

Подобная практика по данным главы медцентра реализуется во всех областях республики. Также внедрены современные короткие курсы и новые противотуберкулезные препараты для лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

"Узбекистан первым из всех стран перешел на ускоренный курс лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Вместо 24-х месяцев мы начали пилотировать 9-месячные курсы", - добавила она.

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По данным ВОЗ, туберкулез является одной из 10 главных причин смерти в мире. В 2017 году туберкулезом заболели 10 млн. человек, из них 1,6 миллиона (в том числе 0,3 млн. с ВИЧ) скончались. Оценки показывают, что с 2000 по 2017 годы благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 54 миллиона человеческих жизней.

Целями стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза являются снижение смертности от заболевания в период с 2015 по 2035 год на 95% и уменьшение числа новых случаев заболевания на 90% .