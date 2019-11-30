В Ташкенте будут демонтировать "бесхозные" билборды

Руководство АКАУ предложило создать межведомственную рабочую группу по выявлению "бесхозных" конструкций и информации уполномоченным органам для подачи заявлений в суд об утилизации этих билбордов, число которых оценивается в сотни.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Узбекистане была создана межведомственная рабочая группа по выявлению незаконно установленных в Ташкенте рекламных конструкций, способствующих распространению противоправного контента, в том числе — продвигающего наркотические вещества, сообщает "Газета.уз".

По информации издания, по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана (АКАУ) в Агентстве государственных услуг при Министерстве юстиции был проведен круглый стол, в котором, помимо этих двух организаций, приняли участие представители Антимонопольного комитета, Главного управления строительства Ташкента, а также Ташкентской ассоциации рекламы (ТАР).

Председатель АКАУ Алишер Нажмитдинов отметил, что установить личности тех, кто разместил баннер с рекламой сайта с наркотиками, даже силами ГУВД удалось не сразу именно в силу того, что больше года рынок рос без какой-либо регуляции.

"Наша ассоциация вместе с рядом ведомств работает над проектами соответствующих документов. Да, не успели и не сумели предупредить продвижение „спайсов“, но я верю, что из этой ситуации все извлекут для себя урок, а 200−300 „бесхозных“ щитов по Ташкенту будут демонтированы", - сказал он.

Известно также, что в ходе обсуждения представители Антимонопольного комитета сообщили о расширении штата сотрудников в отделе по работе с рекламой в своем ташкентском управлении и о готовности к совместным действиям с заинтересованными ведомствами и организациями по упорядочению рынка внешней рекламы в столице.

Руководство АКАУ предложило создать межведомственную рабочую группу по выявлению "бесхозных" конструкций и информации уполномоченным органам для подачи заявлений в суд об утилизации этих билбордов, число которых оценивается в сотни.

Скрытая реклама наркотиков: в Ташкенте обеспокоены новыми баннерами >>

Напомним, в ноябре жители Ташкента стали замечать, что в столице появились баннеры со скрытой рекламой наркотических средств и их аналогов.

По информации правоохранительных органов, к ним все чаще стали поступать жалобы от журналистов ряда изданий, которые обеспокоены данной ситуацией.