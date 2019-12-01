В Ташкенте начали строить еще одну мечеть

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Из Уголовного кодекса Узбекистана могут исключить две статьи Министерство юстиции республики выступило с предложением об исключении из УК двух статей. Все желающие могут высказаться относительно данной инициативы на портале СОВАЗ. 287

Узбекские фильмы получили награды международного кинофестиваля В этом году мероприятие объединило молодых талантливых кинематографистов из Японии, Китая, Индии, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Узбекистана. 11