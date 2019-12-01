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Один из куполов мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа

В Ташкенте начали строить еще одну мечеть

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191201/12914410/V-stolitse-nachali-stroit-esche-odnu-novuyu-mechet.html

На церемонии закладки первого камня присутствовали председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов, а также улемы, имам-хатибы и мударрисы.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента стартовало строительство нового здания соборной мечети "Дорул Омон", сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

В церемонии закладки первого камня приняли участие председатель управления, муфтий Усмонхон Алимов, а также улемы, имам-хатибы и мударрисы.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют 2060 мечетей, отмечается в публикации.

Напомним, в июне в Шайхантахурском районе Ташкента начали строить новое здание мечети "Эшона Бабахана", а в сентябре в Яккасарайском районе — новое здание мечети "Ракат".

Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента – фото >>>

Теги:
Узбекистан, Строительство, Ташкент, мечеть



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