В Ташкенте начали строить еще одну мечеть

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента стартовало строительство нового здания соборной мечети "Дорул Омон", сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.
В церемонии закладки первого камня приняли участие председатель управления, муфтий Усмонхон Алимов, а также улемы, имам-хатибы и мударрисы.
На сегодняшний день в Узбекистане действуют 2060 мечетей, отмечается в публикации.
Напомним, в июне в Шайхантахурском районе Ташкента начали строить новое здание мечети "Эшона Бабахана", а в сентябре в Яккасарайском районе — новое здание мечети "Ракат".
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента – фото >>>