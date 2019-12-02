Минздрав: коралловый кальций - это не лекарство от всех болезней

Ученые развенчали миф о препарате, который продается в Узбекистане как дорогостоящее лекарство, которое якобы лечит 150 различных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения отреагировало на рекламную кампанию препарата "Активный коралловый кальций", которая идет в социальных сетях. Как заявляют поставщики импортного БАДа, он якобы помогает вылечить множество заболеваний, в том числе онкологических. Однако в министерстве поспешили развенчать мифы о "волшебных свойствах" препарата.

100 % натуральный продукт. Активный коралловый кальций. Усвояемость организмом - 97%. pic.twitter.com/AFkcQ9Tlk5 — Арайлым Мырзагелдиева (@arailym_myrza) August 21, 2018

Как напомнила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале, кальций необходим организму человека для укрепления костной системы и улучшения обмена веществ. Это один из важнейших для здоровья микроэлементов, чем и объясняется высокая популярность БАДов, содержащих кальций.

Что же касается кораллового кальция, то это одна из форм карбоната кальция, которую добывают из окаменевших коралловых отложений.

БАД, который поставляет из-за рубежа компания BEVERLee Businees, имеет соответствующих сертификат соответствия и качества, однако стоимость препарата существенно превышает цену препаратов кальция, продаваемых в аптеках Узбекистана, отметили в ведомстве.

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При этом исследования, проведенные в лаборатории Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук Узбекистана, показали, что эффективность импортного препарата не отличается от местных аналогов, имеющихся в продаже.

По данным, полученным исследователем института Рустамом Ашуровым, единственное отличие между ними заключается в том, что импортный препарат включает чуть больше минеральных веществ.

По словам заместителя председателя Фармкомитета Минздрава Бахтиера Шаисламова, коралловый кальций нельзя считать панацеей от всех болезней.

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Необдуманный прием БАДов может привести к обострению мочекаменной болезни или причинить вред сердечно-сосудистой системе, отмечают специалисты. Перед тем как начать принимать эти добавки, необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Также нужно помнить о том, что ни в коем случае нельзя непрерывно принимать БАДы или лекарства в течение многих месяцев или лет.