UzAirways объявила о скидках до 50% на Новый год

Воспользоваться акцией смогут как граждане Узбекистана, так и иностранцы. При покупке авиабилетов необходимо предъявить документы, подтверждающие право на скидку.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана объявила о скидках на билеты на все рейсы внутри страны в честь празднования Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways.

Итак, на перелеты в период с 31 декабря по 2 января для индивидуальных пассажиров будет действует скидка 30%, для туристических групп (пять и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев, ВУЗов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств — 40%, для семей — 50%.

Приобрести билеты за полцены также смогут пенсионеры, люди с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, а также граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов и участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При покупке авиабилетов необходимо предъявить документы, подтверждающие право на скидку, напомнили в UzAirways.

Воспользоваться акцией смогут как граждане Узбекистана, так и иностранцы.