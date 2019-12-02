UzAirways объявила о скидках до 50% на Новый год

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана объявила о скидках на билеты на все рейсы внутри страны в честь празднования Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways.
Приобрести билеты за полцены также смогут пенсионеры, люди с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, а также граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов и участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
При покупке авиабилетов необходимо предъявить документы, подтверждающие право на скидку, напомнили в UzAirways.
Воспользоваться акцией смогут как граждане Узбекистана, так и иностранцы.