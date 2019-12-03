Деятельность официального информагентства Узбекистана усовершенствована

Постановлением намечено до 1 мая 2020 года запустить новый портал УзА, предоставляющий возможности распространения аудио- и видеоинформации и ее загрузки коммерческим путем.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании деятельности Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

"В целях оперативного, качественного и объективного информирования всех слоев населения страны и мирового сообщества об истинной сути и содержании коренных преобразований, осуществляемых в Узбекистане, развития национального информационного пространства, укрепления позиции республики в глобальном медиапространстве, а также дальнейшего развития деятельности Национального информационного агентства Узбекистана", - говорится в сообщении.

Теперь основными задачами УзА станут:

- оперативное освещение внутренней и внешней политики республики, широкомасштабных реформ, общественно-политических и социально-экономических изменений и преобразований, законов, постановлений, официальных заявлений и докладов президента, постановлений палат Олий Мажлиса и правительства, информации об их деятельности, а также подготовка информационно-аналитических и аналитическо-критических материалов.

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- формирование объективного мнения граждан относительно сути событий, вызывающих повышенный интерес общественности, своевременное информирование населения о таких происшествиях с целью предупреждения использования информации в подрывных и иных противоправных целях.

Более того, агентство будет вести базу данных (информационных, фото- и видеоматериалов) о социальном, экономическом, политическом, историческом и культурном развитии Узбекистана для использования всеми СМИ, физическими и юридическими лицами, а также создавать социальные проекты, направленные на раскрытие особенностей культуры, национальных обычаев и традиций узбекского народа.

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Также в составе УзА будет создан Медиацентр, готовящий информационно-аналитические и мультимедийные материалы, вести трансляции, передачи и онлайн-репортажи с мест событий, перерабатывать аудио- и видеоматериалы.

Также будет сформирован Консультативный совет по налаживанию системной деятельности и установлению эффективного сотрудничества агентства с государственными органами и негосударственными организациями.