Пассажиры поезда "Ташкент-Термез" добирались до места назначения в автобусах

Видеозапись с ожидающими возле автобусов пассажирами тут же распространилась в Сети. Подробнее - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Вчера, 2 декабря, пассажиров поезда сообщением "Ташкент-Термез" и "Ташкент-Сарыасия" доставляли до конечных остановок на автобусах, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"На перегоне "Джаркудук-Дехканабад" по техническим причинам остановился грузовой поезд, что повлияло на график движения пассажирских поездов сообщением "Ташкент-Термез" и "Ташкент-Сарыасия", - говорится в сообщении.

Примечательно, что видеозапись с ожидающими возле автобусов пассажирами тут же распространилась в Сети.

В настоящее время движение поездов восстановлено, а компания принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.