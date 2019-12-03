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Строительство конгресс-холла и отеля Hilton - первых объектов международного делового центра Tashkent City - завершено.

Обрушение крыши в Tashkent City оказалось фейком

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Хокимият напомнил, что Конгресс-центр возведен с учетом сейсмической особенности региона и способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Вчера, 2 декабря, в узбекских соцсетях распространилась информация о том, что в Конгресс-центре Tashkent City произошло обрушение крыши. Хокимият Ташкента опроверг эту информацию.

"По результатам проведенной проверки было выявлено, что данная информация не соответствует действительности, так как целостность крыши не была нарушена. Сейчас ведутся работы по выявлению источников и мотивов публикации ложных сведений", - говорится в сообщении.

Также хокимият напомнил, что Конгресс-центр Tashkent City возведен с учетом сейсмической особенности региона и способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов.

Напомним, на новогодние праздники в Tashkent City запланирована яркая программа: гостей будут ждать захватывающие представления иллюзионистов, фестиваль сыра и пиццы, а также выступления диджеев и юмористов города.

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Известно, что с 2 по 4 декабря в парке пройдет фестиваль художников и любительских музыкальных групп. С 5 по 7 декабря – Pepsi Fest 2020: красочные сеты от именитых диджеев, выступление команд КВН и детских музыкальных коллективов.

Теги:
сплетни, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Tashkent City, Tashkent City



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