В этот день вспоминают безымянных героев — тех, кто отдал свои жизни за Родину, но чьи имена до сих пор не удалось установить. Памятные акции проходят по всему миру.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте во вторник возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня Неизвестного солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 6 © Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата

В День Неизвестного солдата вспоминают безымянных героев — тех, кто отдал свои жизни за Родину, но чьи имена до сих пор не удалось установить. Памятные акции проходят по всему миру.

В мероприятии в Ташкенте приняли участие советник-посланник Посольства РФ в Узбекистане Вадим Митрофанов, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в РУз Андрей Красильников, аппарат военного атташе при Посольстве России в Узбекистане, а также представители воинов-интернационалистов и Ташкентского объединения ветеранов, соотечественники, учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента, журналисты.

Памятная акция началась с шествия почетного караула, затем участники возложили цветы к Вечному огню.

В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию готовятся многие страны, в том числе Узбекистан.

Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.