ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте во вторник возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня Неизвестного солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В День Неизвестного солдата вспоминают безымянных героев — тех, кто отдал свои жизни за Родину, но чьи имена до сих пор не удалось установить. Памятные акции проходят по всему миру.
Памятная акция началась с шествия почетного караула, затем участники возложили цветы к Вечному огню.
В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию готовятся многие страны, в том числе Узбекистан.
Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.