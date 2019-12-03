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В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата

В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В этот день вспоминают безымянных героев — тех, кто отдал свои жизни за Родину, но чьи имена до сих пор не удалось установить. Памятные акции проходят по всему миру. 

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте во вторник возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня Неизвестного солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте прошло возложение цветов в День Неизвестного солдата

В День Неизвестного солдата вспоминают безымянных героев — тех, кто отдал свои жизни за Родину, но чьи имена до сих пор не удалось установить. Памятные акции проходят по всему миру. 

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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В мероприятии в Ташкенте приняли участие советник-посланник Посольства РФ в Узбекистане Вадим Митрофанов, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в РУз Андрей Красильников, аппарат военного атташе при Посольстве России в Узбекистане, а также представители воинов-интернационалистов и Ташкентского объединения ветеранов, соотечественники, учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента, журналисты. 

Памятная акция началась с шествия почетного караула, затем участники возложили цветы к Вечному огню.

В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию готовятся многие страны, в том числе Узбекистан. 

Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Теги:
патриотизм, Вечный огонь, история, память, Ташкент, Узбекистан, День неизвестного солдата



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