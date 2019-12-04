Рано утром в Узбекистане произошло землетрясение

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Рано утром 4 декабря в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает МЧС.

"В 05.35 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Магнитуда составила 4,5, глубина 18 км. Расстояние от Ташкента 191 км в южном направлении", – говорится в сообщении.

Известно о силе подземных толчков по всей территории республики: Гулистан в 100 км от эпицентра – 2 балла, Джизак в 37 км от эпицентра – 3 балла, Самарканд в 91 км от эпицентра – 2 балла.

Напомним, вчера землетрясение, которое произошло в Афганистане, ощутили и в Узбекистане.

Землетрясение в Афганистане ощутили в нескольких районах Узбекистана >>

Это произошло в 542 километрах южнее Ташкента. На территории Узбекистана его ощутили в Самарканде (323 километра, 2 балла), Термезе (66 километров, 3 балла) и Карши (252 километра, 2 балла).

Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.