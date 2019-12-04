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Руководитель и старший тренер сборной Узбекистана по футболу среди инвалидов-ампутантов Рустам Кариев

АФУ выразила соболезнования родным Рустама Кариева

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Общество
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Бессменный наставник футбольной команды инвалидов-ампутантов Рустам Кариев скончался в возрасте 68 лет. 

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана выразила соболезнования родным Рустама Кариева, руководителя и старшего тренера сборной по футболу среди инвалидов-ампутантов.

Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу
Министерство спорта Узбекистана
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Бессменный наставник самой смелой команды республики скончался в возрасте 68 лет. 

"Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования родным ушедшего из жизни Рустама Кариева, специалиста, внесшего значительный вклад в успех команды инвалидов Узбекистана на международной арене", — говорится в публикации.

В октябре команда Рустама Кариева привезла на родину очередной свой трофей — кубок Победы. Узбекистанцы стали лучшими в международном турнире в Абхазии.

На сегодняшний день на счету этой сборной 11 кубков Открытого чемпионата России, четыре "золота" мировых первенств и несколько побед в соревнованиях среди команд Содружества Независимых Государств.

Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу
Министерство спорта Узбекистана
Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу
Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, тренер, спорт, Футбол



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