АФУ выразила соболезнования родным Рустама Кариева

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана выразила соболезнования родным Рустама Кариева, руководителя и старшего тренера сборной по футболу среди инвалидов-ампутантов.
"Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования родным ушедшего из жизни Рустама Кариева, специалиста, внесшего значительный вклад в успех команды инвалидов Узбекистана на международной арене", — говорится в публикации.
В октябре команда Рустама Кариева привезла на родину очередной свой трофей — кубок Победы. Узбекистанцы стали лучшими в международном турнире в Абхазии.
На сегодняшний день на счету этой сборной 11 кубков Открытого чемпионата России, четыре "золота" мировых первенств и несколько побед в соревнованиях среди команд Содружества Независимых Государств.