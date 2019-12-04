АФУ выразила соболезнования родным Рустама Кариева

Бессменный наставник футбольной команды инвалидов-ампутантов Рустам Кариев скончался в возрасте 68 лет.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана выразила соболезнования родным Рустама Кариева, руководителя и старшего тренера сборной по футболу среди инвалидов-ампутантов.

Бессменный наставник самой смелой команды республики скончался в возрасте 68 лет.

"Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования родным ушедшего из жизни Рустама Кариева, специалиста, внесшего значительный вклад в успех команды инвалидов Узбекистана на международной арене", — говорится в публикации.

В октябре команда Рустама Кариева привезла на родину очередной свой трофей — кубок Победы. Узбекистанцы стали лучшими в международном турнире в Абхазии.

На сегодняшний день на счету этой сборной 11 кубков Открытого чемпионата России, четыре "золота" мировых первенств и несколько побед в соревнованиях среди команд Содружества Независимых Государств.