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Учительница средней школы. Архивное фото

Какие испытания предстоит пройти учителю для получения лицензии – ответ МНО

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191204/12937151/Kakie-ispytaniya-predstoit-proyti-uchitelyu-dlya-polucheniya-litsenzii--otvet-MNO.html

Как ожидается, система профессионального лицензирования педагогов будет внедрена в Узбекистане с 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Лицензия — одно из основных требований при приеме на работу педагога во многих странах мира, сказал замминистра народного образования Алишер Умаров корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Такие требования существуют в каждом штате США, Южной Корее, Японии и ОАЭ. Этот список можно продолжать долго. Мы считаем, что это правильный подход, поскольку сама система должна поставить высокую планку для педагога, который будет работать в школе. Дети — наше будущее. Поэтому для нас очень важно, чтобы в школу приходили педагоги, которые качественно преподают", — отметил Умаров.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Лицензия" — рабочее название документа, и вполне вероятно, что впоследствии оно будет изменено. Сейчас данный вопрос обсуждается.

"Слово "лицензия" многим почему-то не нравится. Возможно, система будет называться следующим образом: специальный профессиональный экзамен для принятия учителя на работу, — сказал представитель министерства. — Сразу для всех внедрять эту систему не будем. Планы такие: в 2021-м она охватит 5% сферы, а к 2030 году планируем довести данный показатель до 15-30%".

Первое испытание педагог сможет пройти бесплатно, а второе и последующие могут стать платными.

"Если учитель будет приходить на экзамен несколько раз, то, возможно, придется сделать его платным", — отметил Умаров.

"Педагоги будут сдавать тест по своему предмету. На втором этапе учителю предложат провести открытые уроки в нескольких школах. Так можно будет оценить его педагогическое мастерство. На третьем этапе предстоит сдать психологические тесты. Через них мы планируем выяснить, насколько учитель морально готов трудиться в сфере образования. Ведь иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда наши учителя нарушают профессиональную этику", — заявил замминистра.

На сегодняшний день в системе народного образования Узбекистана работают более 460 тысяч учителей, из которых 3,1% —  учителя высшей категории, 14,6% — первой и 29,4% — второй.

Теги:
Образование, Узбекистан, учителя



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