Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Андижанским институтом машиностроения и Ростовским государственным экономическим университетом РИНХ.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Ростове-на-Дону прошел круглый стол на тему "Россия и Узбекистан: общественно-политические аспекты отношений двух стран".

Мероприятие прошло на территории Ростовского государственного экономического университета РИНХ - одного из старейших вузов южного региона России. В организации конференции приняли участие руководство учебного заведения и представители местной власти.

На встречу были приглашены официальные лица, дипломаты, представители деловых, академических и научных кругов, общественные деятели, аспиранты и студенты РИНХ, а также местные СМИ.

Со стороны Узбекистана в круглом столе поучаствовали главы ведущих вузов республики: ректоры Ташкентского государственного технического университета, Ташкентского филиала Туринского политехнического университета и Андижанского института машиностроения.

Социум Узбекистана Круглый стол на тему "Россия и Узбекистан: общественно-политические аспекты отношений двух стран" в Ростове-на-Дону

Социум Узбекистана Круглый стол на тему "Россия и Узбекистан: общественно-политические аспекты отношений двух стран" в Ростове-на-Дону

Социум Узбекистана Круглый стол на тему "Россия и Узбекистан: общественно-политические аспекты отношений двух стран" в Ростове-на-Дону

Центральной темой дискуссии были реформы, проводимые в различных сферах Узбекистана. В частности, участники конференции обсудили предстоящие парламентские выборы, борьбу с коррупцией и необходимость развития диалога с народом. Также стороны обсудили вопросы преобразований в сфере соблюдения прав человека и реформы в сфере образования, здравоохранения и туризма.

Одной из важных тем обсуждения стали узбекско-российские отношения. Участники встречи отметили растущий интерес к сотрудничеству между двумя странами, в особенности в сфере образования. Также стороны обсудили вопрос обучения в Ростовской области специалистов для строящейся в Узбекистане АЭС.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Андижанским институтом машиностроения и РИНХ, который в том числе предполагает открытие в андижанском вузе новых кафедр бухгалтерского учета и аудита, логистики и информационной безопасности.