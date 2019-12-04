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Беженцы из провинции Газни в Афганистане

Индия поможет Узбекистану подготовить специалистов для Афганистана

© Sputnik / Сайед Али
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191204/12943299/Indiya-pomozhet-Uzbekistanu-podgotovit-spetsialistov-dlya-Afganistana.html

Речь идет о подготовке национальных кадров на базе Образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Дели прошли переговоры по вопросам мирного урегулирования афганского кризиса между специальным представителем президента Узбекистана Исматуллой Иргашевым и заместителей советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкаджем Сараной. Об этом сообщает МИД республики.

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В переговорах также приняли участие заместитель министра иностранных дел Индии Виджа Тхакур Сингх и директор департамента МИД Индии Дипак Миттал.

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования военно-политического конфликта в Афганистане, а также реализацию различных проектов в этой стране.

Одним из центральных вопросов в ходе встречи стала подготовка кадров для Афганистана на базе образовательного центра по обучению афганцев в Термезе.

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Индия выразила готовность организовать на базе этого центра курсы по специальностям, которые наиболее востребованы в Афганистане.

Ранее Узбекистан и Индия договорились совместно бороться с транснациональной организованной преступностью и терроризмом. 

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Теги:
Афганистан, Индия, Узбекистан



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