ДПС как место отдыха: зачем реабилитируются дорожные службы

ППС и ДПС нужны и полезны, прежде всего, для самих водителей. А автомашины останавливаются инспекторами постов дорожно-патрульной службы чаще всего в профилактических мерах.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В узбекских соцсетях распространяются разного рода комментарии по решению властей реабилитировать межобластные ДПС и ППС, деятельность которых была прекращена весной прошлого года.

МВД республики уже объяснила это предстоящими парламентскими выборами, когда меры безопасности особенно усиливаются. При этом, одновременно, на сайте МВД появилась занимательная заметка под заголовком "Вы устали, тогда отдохните".

В статье объясняется необходимость и польза постов дорожно-патрульных служб. В частности, отмечается, что водители, передвигаясь по межобластным направлениям или проезжая по регулярному посту дорожно-патрульной службы устают, а инспекторы, которые их останавливают, предлагают им "сделать передышку и попить кофейку".

На посту демонстрируются видеоролики о последствиях ДТП МВД РУ

На посту демонстрируются видеоролики о последствиях ДТП МВД РУ

А еще здесь угощают чаем МВД РУ 1 / 3 МВД РУ На посту демонстрируются видеоролики о последствиях ДТП

"Учитывая эти факторы, сотрудниками госслужбы дорожной безопасности в ночное время проводятся специальные мероприятия на регулярных постах ДПС. В частности, останавливаются автомобильные средства, движущиеся в дальних направлениях, с водителями проводится профилактические беседы. На мониторе, установленном на посту, демонстрируются видеоролики, рассказывающие о печальных последствиях дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий приходится на ночное время, так как водители автомашин, фур попросту засыпают за рулем, подчеркивают авторы.

В МВД Узбекистана объяснили увеличение количества постов ДПС

Предупредительно-разъяснительные мероприятия проводятся по всем регионам республики.