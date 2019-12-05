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Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

В детском саду Ташкента открылись первые модульные группы - фото

МДО
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191205/12950838/V-detskom-sadu-Tashkenta-otkrylis-pervye-modulnye-gruppy---foto.html

Министерство дошкольного образования презентовало первое модульное здание, в котором смогут обучаться 120 детей.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие первого модульного здания, построенного на территории детского сада Алмазарского района.

В церемонии открытия приняли участие министр дошкольного образования Агриппина Шин и временный поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Веньчуань.

  • Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    МДО
  • Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    МДО
  • Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района
    МДО
  • Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
    Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
    МДО
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МДО
Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района

Первый модульный блок был установлен в детском саду № 441 Алмазарского района.

Что он из себя представляет: это четыре морских контейнеров, соединенных между собой, которые образуют просторное пространство для того, чтобы дети могли играть, отдыхать и учиться.

Комнаты оснащены детской мебелью, развивающими играми, игрушками и учебными материалами.

Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
МДО
Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Отмечается, что проект разрабатывался с учетом передового опыта зарубежных стран таких, как Россия, Швеция и Корея.

Модули изготовлены из экологически чистых, безопасных для здоровья материалов и снабжены дополнительной теплоизоляцией, позволяющей сохранять тепло и прохладу вне зависимости от погоды и времени года.

Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
МДО
Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
МДО
Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Специалисты уделили особое внимание комфорту и безопасности детей и оснастили модули электричеством, водоснабжением, кондиционерами, отопительными и противопожарными системами. Для групп полного дня предусмотрены легкие, разборные кровати.

"Внедрение модульных дошкольных организаций вызвано острой нехваткой мест. Мы все понимаем, что новые дошкольные образовательные организации строятся долго, а их количество ограничено выделенными на строительство бюджетами", - пояснила министр дошкольного образования Агриппина Шин.

По ее словам, модульные здания стали отличным решением проблемы, поскольку для их строительства требуется всего два месяца, а их стоимость на 70% меньше обычных детских садов. Это значит, что доступ к дошкольному образованию смогут получить на 70% больше детей, считает она.

"В махалле "Кичкирик", где сегодня открываются первые группы такого типа, в очереди на поступление в ДОО стоят 914 ребят. Благодаря модульной постройке 120 детей получат доступ к дошкольному образованию", — сказала министр.

В модульном здании будут функционировать две группы полного дня и одна группа короткого дня, работающая в две смены. За каждой группой будут закреплены воспитатель и помощник воспитателя.

Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района
МДО
Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Сейчас также ведутся работы по строительству модулей в Сурхандарьинской области (поселок Сангардак), Ташкентской области (Бостанлыкский район) и отдельных районах столицы (Алмазарский, Шайхантахурский, Мирзо-Улугбекский районы).

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