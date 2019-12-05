В детском саду Ташкента открылись первые модульные группы - фото

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие первого модульного здания, построенного на территории детского сада Алмазарского района.
В церемонии открытия приняли участие министр дошкольного образования Агриппина Шин и временный поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Веньчуань.
- Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского районаМДО
- Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского районаМДО
- Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского районаМДО
- Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского районаМДО
Первый модульный блок был установлен в детском саду № 441 Алмазарского района.
Что он из себя представляет: это четыре морских контейнеров, соединенных между собой, которые образуют просторное пространство для того, чтобы дети могли играть, отдыхать и учиться.
Комнаты оснащены детской мебелью, развивающими играми, игрушками и учебными материалами.
Отмечается, что проект разрабатывался с учетом передового опыта зарубежных стран таких, как Россия, Швеция и Корея.
Модули изготовлены из экологически чистых, безопасных для здоровья материалов и снабжены дополнительной теплоизоляцией, позволяющей сохранять тепло и прохладу вне зависимости от погоды и времени года.
Специалисты уделили особое внимание комфорту и безопасности детей и оснастили модули электричеством, водоснабжением, кондиционерами, отопительными и противопожарными системами. Для групп полного дня предусмотрены легкие, разборные кровати.
"Внедрение модульных дошкольных организаций вызвано острой нехваткой мест. Мы все понимаем, что новые дошкольные образовательные организации строятся долго, а их количество ограничено выделенными на строительство бюджетами", - пояснила министр дошкольного образования Агриппина Шин.
По ее словам, модульные здания стали отличным решением проблемы, поскольку для их строительства требуется всего два месяца, а их стоимость на 70% меньше обычных детских садов. Это значит, что доступ к дошкольному образованию смогут получить на 70% больше детей, считает она.
"В махалле "Кичкирик", где сегодня открываются первые группы такого типа, в очереди на поступление в ДОО стоят 914 ребят. Благодаря модульной постройке 120 детей получат доступ к дошкольному образованию", — сказала министр.
В модульном здании будут функционировать две группы полного дня и одна группа короткого дня, работающая в две смены. За каждой группой будут закреплены воспитатель и помощник воспитателя.
Сейчас также ведутся работы по строительству модулей в Сурхандарьинской области (поселок Сангардак), Ташкентской области (Бостанлыкский район) и отдельных районах столицы (Алмазарский, Шайхантахурский, Мирзо-Улугбекский районы).