В детском саду Ташкента открылись первые модульные группы - фото

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие первого модульного здания, построенного на территории детского сада Алмазарского района.

В церемонии открытия приняли участие министр дошкольного образования Агриппина Шин и временный поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Веньчуань.

Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района МДО

Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района МДО

Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района МДО

Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района МДО 1 / 4 МДО Открытие первого модульного здания, построенного на территории дошкольной образовательной организации Алмазарского района

Первый модульный блок был установлен в детском саду № 441 Алмазарского района.

Что он из себя представляет: это четыре морских контейнеров, соединенных между собой, которые образуют просторное пространство для того, чтобы дети могли играть, отдыхать и учиться.

Комнаты оснащены детской мебелью, развивающими играми, игрушками и учебными материалами.

МДО Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Отмечается, что проект разрабатывался с учетом передового опыта зарубежных стран таких, как Россия, Швеция и Корея.

Модули изготовлены из экологически чистых, безопасных для здоровья материалов и снабжены дополнительной теплоизоляцией, позволяющей сохранять тепло и прохладу вне зависимости от погоды и времени года.

МДО Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

МДО Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Специалисты уделили особое внимание комфорту и безопасности детей и оснастили модули электричеством, водоснабжением, кондиционерами, отопительными и противопожарными системами. Для групп полного дня предусмотрены легкие, разборные кровати.

"Внедрение модульных дошкольных организаций вызвано острой нехваткой мест. Мы все понимаем, что новые дошкольные образовательные организации строятся долго, а их количество ограничено выделенными на строительство бюджетами", - пояснила министр дошкольного образования Агриппина Шин.

По ее словам, модульные здания стали отличным решением проблемы, поскольку для их строительства требуется всего два месяца, а их стоимость на 70% меньше обычных детских садов. Это значит, что доступ к дошкольному образованию смогут получить на 70% больше детей, считает она.

"В махалле "Кичкирик", где сегодня открываются первые группы такого типа, в очереди на поступление в ДОО стоят 914 ребят. Благодаря модульной постройке 120 детей получат доступ к дошкольному образованию", — сказала министр.

В модульном здании будут функционировать две группы полного дня и одна группа короткого дня, работающая в две смены. За каждой группой будут закреплены воспитатель и помощник воспитателя.

МДО Первый блок установлен в ДОО № 441 Алмазарского района

Сейчас также ведутся работы по строительству модулей в Сурхандарьинской области (поселок Сангардак), Ташкентской области (Бостанлыкский район) и отдельных районах столицы (Алмазарский, Шайхантахурский, Мирзо-Улугбекский районы).