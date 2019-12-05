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Жилой дом в Ташкенте

Регистрировать недвижимость в республике станет легче

© Flickr / Francisco Anzola
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191205/12951608/Registrirovat-nedvizhimost-v-respublike-stanet-legche.html

В Узбекистане планируют перевести регистрацию недвижимого имущества и ведение кадастрового учета в онлайн-формат.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В Узбекистане меняют систему регистрации недвижимого имущества и кадастра. Механизм регистрации планируется перевести в онлайн-формат. Проект разработан и реализуется государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру при поддержке Всемирного банка.

Разработчики надеются на создание общедоступных систем кадастра и регистрации недвижимости. Системы, как ожидается, станут частью услуг узбекского электронного правительства и окажутся полезными миллионам граждан и субъектам предпринимательства.

Жилой дом
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Первая фаза проекта уже реализована, в ходе которой общественность информировалась о реестрах недвижимого имущества и кадастрах, правах и обязанностях граждан в отношении собственности, необходимости использования услуг регистрации госсобственности.

Дальнейшее информирование общественности реализуется в рамках проекта "Менинг уйим" (Мой дом), в рамках которого будет разработана онлайн-платформа по регистрации недвижимости и прав на собственность. Для оперативного поиска ответа на все интересующие вопросы будет создан и бот в Telegram. По словам разработчиков, пропаганда прав граждан на недвижимое имущество – есть основная задача всего проекта.

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Для широкого охвата информированности населения, ожидается создание социальных роликов и их дальнейший показ по госканалам.




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