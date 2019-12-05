Водитель автобуса, спасший 50 человек, о детстве в Чиракчи, семье и любви к Петербургу

Первого декабря на Приморском шоссе в Петербурге загорелся рейсовый автобус. К счастью, все пассажиры — а их там было полсотни — живы и здоровы. Во многом благодаря водителю — 43-летнему узбекистанцу Абдуманнону Каршиеву.

Мужчина заметил черный дым, тут же нажал на педаль тормоза, после чего сам эвакуировал всех пассажиров.

Корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с Абдуманноном о том, что случилось в тот день, а также о жизненных ценностях и его родном Узбекистане.

Еще в юности решил, что призвание – быть за рулем

— Абдуманнон, расскажите, где вы родились и выросли?

— Мой родной город — Чиракчи в Кашкадарьинской области. Он довольно маленький, из достопримечательностей — только крепость и футбольный стадион, где играет местная команда. Воспоминания из детства и юности у меня самые теплые: много солнца, веселые игры с соседскими ребятами, свежие фрукты и ягоды, приветливые соседи. Мы часто ходили в горные походы и купались в речке.

Когда я вырос, начал работать в сфере сельского хозяйства. Оно очень развито в Чиракчи: за лето легко набирается хороший урожай на весь год.

— Дома у меня был свой автомобиль. Научился водить еще в юности, и мне понравилось. Не могу сказать, что люблю скорость, но машина была очень ценна в работе: мы ведь выращивали много овощей и фруктов, потом я отвозил их в огромных мешках на местные базары. Личный транспорт позволял делать это быстро и меньше уставать. Машины была моим помощником.

— Почему вы переехали в Санкт-Петербург?

— Впервые я оказался здесь десять лет назад — приехал в гости к друзьям. Увидеть этот большой красивый город мечтал давно, столько слышал о нем в рассказах друзей и читал! Было интересно, как здесь живут люди, какая вообще атмосфера. Я хорошо отдохнул в Петербурге и решил вернуться. Поставил перед собой цель — выучить русский язык хотя бы для того, чтобы просто общаться. Спустя время переехал в Петербург, вот уже несколько лет живу здесь.

— Расскажите о своей работе в компании "Третий парк".

— Я устроился на предприятие три года назад. До этого был частным таксистом, ездил на легковой машине. Ради должности водителя автобуса получил права более сложной категории. Тружусь на маршруте №211, каждый день стартую от станции метро "Черная речка", еду по Курортному району до Зеленогорска. Затем немного отдыхаю и еду обратно. Я даже рад, что мой маршрут пролегает в основном за пределами мегаполиса. Благодаря этому каждый день вижу зеленые деревья и Финский залив.

Автобус – второй дом, но люди важнее

— Давайте немного поговорим о ДТП. Расскажите, пожалуйста, как все произошло?

— Страшное было зрелище, конечно. Заметил в боковом зеркале, что в конце салона автобуса дым. Сразу остановился, открыл все двери и начал кричать людям, чтобы они срочно выходили. Слава Богу, техника не заглохла от этого дыма и двери открылись без проблем! Ведь много трагедий случалось из-за того, что выход блокировался.

Пассажиры выскочили, затем я попытался погасить пламя с помощью огнетушителя. Тем временем кто-то вызвал сотрудников МЧС, они приехали и потушили пожар. А люди уехали на следующем автобусе.

— Главное — сохранять спокойствие и уберечь людей от паники. Еще при приеме на работу меня учили: на первом месте — пассажиры, живые люди. Что бы ни происходило, самое главное — сохранить из жизни и здоровье. Потом уже, если успеешь, спасать транспорт. Признаюсь, для меня автобус уже не просто средство передвижения. Каждый день я провожу в нем много времени — и за рулем, и сплю во время перерывов. Можно сказать, автобус — мой второй дом в Петербурге, только передвижной. Он мне дорог, но люди важнее. Транспорт можно либо починить, либо найти замену.

— Как оценили ваши действия окружающие? Начальство, коллеги?

— Руководители компании очень обрадовались, что в ДТП никто не пострадал. Они меня поблагодарили, вручили памятные сувениры.

— Как вы себя сейчас чувствуете? Ничего не беспокоит?

— Физически я не пострадал, спасибо. Был в стрессе, потому что это первое в моей жизни крупное происшествие на транспорте. Никогда еще на моих глазах не горел автобус. Но повторюсь: главное, что все живы. Я уже почти отошел.

Отдых дома – самый лучший

— Есть ли у вас семья?

— Да, жена и старшая дочь живут со мной. Супруга работает поваром. А родители и младшие дети — на родине.

— Как любите проводить свободное время?

— Просто быть дома: отсыпаться, общаться с родными, смотреть кино. Знаете, раньше я любил гулять по городу, смотреть на достопримечательности. Но постоянное нахождение за рулем в последние годы накладывает свой отпечаток. Работу свою я люблю, но и энергии много отдаю. Поэтому мне важен спокойный отдых. А отпуск мы все проводим в родном Чиракчи.

— О чем вы мечтаете?

— Хочу просто жить и трудиться, заботиться о жене, детях и родителях. Я не строю грандиозных планов, а ценю то, что имею.

Ближайшие годы, думаю, проведу в Петербурге. Этот город мне стал почти родным. Когда поставлю на ноги всех детей, вернусь в Узбекистан.