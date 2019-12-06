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Бухарский госуниверситет

Философский вопрос: кто виноват в конфликте профессора и студентки БухГУ

Бухарский госуниверситет
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191206/12959024/Filosofskiy-vopros-kto-vinovat-v-konflikte-professora-i-studentki-BukhGU.html

Доктор философских наук со скандалом выгнала одну из девушек во время лекции, в сердцах оскорбив ее при всей аудитории. Инцидент попал на видео и вызвал в вузе и соцсетях большой скандал. И преподаватель и студентка оказались на грани эмоционального срыва.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Бухарском государственной университете произошел серьезный конфликт между преподавателем и ученицей. Ролик был снят в понедельник, 2 декабря, а в Сети появился спустя три дня и сразу всполошил общественность.

Инцидент произошел из-за того, что студентка не законспектировала лекцию. Тогда преподаватель буквально впала в истерику и, назвав девушку "скотиной", выгнала с занятия.

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© Sputnik / Саид Царнаев
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В соцсетях инцидент вызвал бурю эмоций. Мнения людей о том, кто прав, а кто виноват разделились. Чтобы разобраться в этом вопросе, администрацией канала даже был запущен анонимный опрос.

Результаты оказались такие: 41% пользователей посчитали, что в конфликте виноваты оба участника, 31% встали на сторону студентки, 28% заступились за педагога.

Между тем коллеги вспылившей преподавательницы такой поступок не оправдывают. По словам проректора по учебным вопросам БухГУ Мирзохита Даминова, на данный момент устанавливаются причины инцидента: изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые установлены во всех учебных аудиториях.

"Мы поговорили со студентами и с самим преподавателем. Она признает свой эмоциональный срыв и обязательно принесет извинения. Тем не менее, хотелось бы отметить, что 66-летний профессор и доктор философских наук, попавшая на запись, довольно порядочный и отзывчивый человек. Под ее руководством за последние десять лет защитил диссертации ряд ученых по всей стране", — рассказал Даминов Sputnik Узбекистан.

Между тем он напомнил, что в БухГУ существует этический кодекс, в котором прописаны правила поведения студентов и преподавателей. В ближайшее время этот свод правил вновь будет распространен в учебном заведении, чтобы напомнить участникам учебного процесса о правилах приличия.

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Коллеги преподавательницы уверены, что конфликт в скором времени утихнет. При этом педагоги БухГУ не понимают, для чего ролик был выложен в Сеть, ведь о случившемся в вузе стало известно сразу же после конфликта и ролик тут не при чем.

Декан факультета иностранных языков БухГУ Малохат Джураева рассказала, что девушка сообщила ей о случившемся в тот же день – в понедельник.

"Мы побеседовали с завкафедрой, деканом факультета истории культурного наследия, где работает преподаватель. Мы успокоили девушку, она была удовлетворена результатом, конфликт был исчерпан в тот же день", — говорит Джураева.

Непонятны действия "доброжелателя" и самой студентки. По некоторым данным, она находится на грани эмоционального срыва: не хочет ни с к нем разговаривать и даже идти на занятия, считая, что в случившемся обвинят именно ее.

"Мы знаем, что девочка ни в чем не виновата и понимаем, что сейчас происходит с ней. В университете есть свой психолог, мы готовы оказать ей всяческую помощь. Главное, чтобы она как можно скорее пришла в себя и вернулась к обычному образу жизни. Она может быть уверена, никакого давления на нее оказываться не будет", — заверила Даминов.

Главный редактор Учительской газеты Арслан Хасавов
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Между тем наказание может ожидать автора этого видео. Согласно постановлению правительства республики от 21 мая 2012 года "О мерах по упорядочению пользования мобильными телефонами в образовательных учреждениях Республики Узбекистан" обучающимся в стенах учебного заведения строго запрещается производить фото и видеосъемку. К студентам, нарушившим требования соответствующего положения данного документа, принимаются меры в соответствии с правилами внутреннего распорядка высшего образовательного учреждения.

Теги:
Бухара, студент, преподаватель, скандал, Университет, Узбекистан



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