В Ташкенте планируют открыть корейский центр обучения педагогов-дошкольников

Сотрудники центра будут работать с педагогами и методистами дошкольных организаций, разрабатывать пособия и учебные материалы.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Министерство дошкольного образования РУз и Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) намерены вместе открыть в Ташкенте Центр переподготовки и обучения кадров и государственный детский сад на 420 мест.

Соответствующих предварительных договоренностей достигли министр дошкольного образования Агриппина Шин и директор представительства KOICA в Узбекистане Сунг Ил Сон.

По данным пресс-службы министерства, сотрудники центра будут работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Причем корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями. Также в центре будут разрабатывать пособия и учебные материалы.

"Система подготовки кадров дошкольных организаций требует преобразований. Мы все хотим, чтобы рядом с нашими детьми находились высококвалифицированные специалисты, которые могут найти подход к каждому ребенку и раскрыть его потенциал. Но сильных педагогов и методистов на рынке труда единицы, а ДОО в стране — тысячи", — отметила министр Агриппина Шин.

По ее словам, построенный и оснащенный по корейским технологиям Центр переподготовки и обучения "позволит Узбекистану сделать качественный скачок вперед в деле подготовки кадров".

Пресс-служба Министерства дошкольного образования РУз Министр дошкольного образования Агриппина Шин (в центре) на встрече с представителями KOICA в Узбекистане

Ожидается, что работники сферы дошкольного образования будут получать качественные, передовые знания, которые выведут их работу с детьми на новый уровень.

"Строительство ДОО нашим партнером KOICA — это дополнительный добрый жест, который мы очень ценим", — сказала Агриппина Шин.

Также в рамках проекта планируется создать Центр испытаний и исследований, в котором родители и дети смогут получать необходимые знания и навыки. Прототипом станет Центр раннего детского развития в Сеуле.

Здание поделят на пять развивающих зон: здоровья (для занятий физкультурой), социума и эмоций (для развития эмоционального интеллекта), коммуникаций (для интерактивных игр и общения), познания (для игр с математическим и логическим уклоном), архитектуры (для развития моторики и созидательного мышления).

Проект планируется реализовать в течение шести лет — с 2021 по 2026 год. Его предварительная стоимость составляет 11 миллионов долларов. Финансирование будет осуществляться корейской стороной. Если проект получит одобрение в штаб-квартире KOICA в Корее, в Узбекистан прибудет дополнительная миссия организации.