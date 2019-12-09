Деятельность частных нотариусов в Узбекистане будет разрешена

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Узбекистане разрешается деятельность частных нотариусов.
В эти дни парламентарии активно обсуждают проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с кардинальной реформой системы нотариата".
В Узбекистане отменили нотариальное удостоверение договоров аренды
При этом обозначаются случаи, при которых, разрешение действует:
- при отмене требования об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки, залога и лизинга, недвижимого имущества и транспортных средств, приобретенных на первичном рынке;
- при предоставлении возможности банкам и другим кредитным организациям осуществлять наложение и снятие запрета на имущество;
- при отмене требования о получении согласия органов государственной власти на местах при оформлении сделок, связанных с отчуждением незавершенного строительством жилья другому лицу;
- при отмене требования о получении согласия органов опеки и попечительства при сдаче в аренду имущества.
Минюст уполномочен устанавливать минимальное количество нотариальных должностей на соответствующей территории. Отныне максимальное количество нотариусов, действующих в республике, не будет ограничиваться.
Также предусматривается создание Нотариальной палаты республики в качестве единой структуры, которая объединит деятельность всех нотариусов.
Квалификационные комиссии при территориальных органах юстиции больше не уполномочены проводить экзамены среди лиц, прошедших стажировку. Вместо этого они будут рассматривать дела, связанные с приостановлением и прекращением действия лицензии нотариуса.
Нотариусы также смогут выступать в качестве медиатора, обеспечивать доказательства, удостоверять время авторского права и смежных прав, а также утверждать электронный вариант документа, равнозначного его бумажному варианту.
Банки и другие кредитные учреждения смогут налагать и снимать запрет на собственность. Тем самым, устраняются бюрократические барьеры при кредитовании физических и юрлиц.
Отменяется требование Гражданского кодекса Узбекистана о необходимости иметь разрешение местных органов власти при передаче недостроенного жилья другому лицу.
При сдачи имущества в аренду не будет требоваться разрешение органов опеки и попечительства. Данное требование исключено из закона «Об опеке и попечительстве».
Депутаты вносят и отмену обязательного нотариального заверения договоров залога, ипотеки и лизинга автотранспорта и недвижимости на первичном рынке.
В ближайшие дни законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату.