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Деятельность частных нотариусов в Узбекистане будет разрешена

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191209/12971629/Deyatelnost-chastnykh-notariusov-budet-razreshena.html

Нотариусам предоставляется широкий круг полномочий. Не ограничивается отныне и максимальное количество нотариусов.

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Узбекистане разрешается деятельность частных нотариусов.

В эти дни парламентарии активно обсуждают проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с кардинальной реформой системы нотариата".

В Узбекистане отменили нотариальное удостоверение договоров аренды

При этом обозначаются случаи, при которых, разрешение действует:

- при отмене требования об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки, залога и лизинга, недвижимого имущества и транспортных средств, приобретенных на первичном рынке;

- при предоставлении возможности банкам и другим кредитным организациям осуществлять наложение и снятие запрета на имущество;

- при отмене требования о получении согласия органов государственной власти на местах при оформлении сделок, связанных с отчуждением незавершенного строительством жилья другому лицу;

- при отмене требования о получении согласия органов опеки и попечительства при сдаче в аренду имущества.

Минюст уполномочен устанавливать минимальное количество нотариальных должностей на соответствующей территории. Отныне максимальное количество нотариусов, действующих в республике, не будет ограничиваться.

Также предусматривается создание Нотариальной палаты республики в качестве единой структуры, которая объединит деятельность всех нотариусов.

Квалификационные комиссии при территориальных органах юстиции больше не уполномочены проводить экзамены среди лиц, прошедших стажировку. Вместо этого они будут рассматривать дела, связанные с приостановлением и прекращением действия лицензии нотариуса.

Нотариусы также смогут выступать в качестве медиатора, обеспечивать доказательства, удостоверять время авторского права и смежных прав, а также утверждать электронный вариант документа, равнозначного его бумажному варианту.

Нотариус
© Sputnik / Максим Блинов
Реформа нотариата Узбекистана: что предлагает Минюст

Банки и другие кредитные учреждения смогут налагать и снимать запрет на собственность. Тем самым, устраняются бюрократические барьеры при кредитовании физических и юрлиц.

Отменяется требование Гражданского кодекса Узбекистана о необходимости иметь разрешение местных органов власти при передаче недостроенного жилья другому лицу.

При сдачи имущества в аренду не будет требоваться разрешение органов опеки и попечительства. Данное требование исключено из закона «Об опеке и попечительстве».

Депутаты вносят и отмену обязательного нотариального заверения договоров залога, ипотеки и лизинга автотранспорта и недвижимости на первичном рынке.

В ближайшие дни законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату.

Теги:
Законопроект, Узбекистан, нотариус



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