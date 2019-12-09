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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов

Депутат Госдумы РФ Милонов удочерил узбекскую девочку — видео

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191209/12971972/Deputat-Gosdumy-RF-Milonov-udocheril-devochku-iz-Uzbekistana---video.html

Сейчас малышка Евдокия, рожденная в Петербурге гражданкой Узбекистана, занимается гимнастикой и мечтает стать фигуристкой.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов признался, что одна из его приемных дочерей имеет узбекские корни.

Об этом он рассказал в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

Депутат Госдумы РФ Милонов удочерил девочку из Узбекистана - видео
НТВ
Депутат Госдумы РФ Милонов удочерил девочку из Узбекистана - видео

По его словам, он узнал об этой девочке из громкой истории в СМИ, где говорилось, что ее мама родила малышку в туалете, а потом бросила на лавочке в парке.

"Я влюбился в своих усыновленных детей сразу. Для меня все мои дети — родные, — сказал депутат в эфире НТВ.

Однако он не стал отвечать на вопрос телеведущей о том, где родилась одна из его дочерей — Евдокия. Тогда в программе показали сюжет, где и журналисты и рассказали о судьбе девочки и более того, пригласили ее в студию.

Депутат Госдумы РФ Милонов удочерил девочку из Узбекистана - видео
НТВ
Депутат Госдумы РФ Милонов удочерил девочку из Узбекистана - видео

Известно, что малышку родила гражданка Узбекистана в декабре 2014 года. 

Малышку быстро нашли, об этом показали сюжет на местном канале, и Милонов, увидев его, решил забрать девочку в свою семью.

Сейчас Евдокия занимается гимнастикой и мечтает стать фигуристкой. Совсем скоро ей исполнится 5 лет и она рассказала в эфире, что попросила у папы домик на праздник.

Милонов ласково называет свою дочку - "Донечка".

Теги:
родители, дети, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, депутаты, депутат



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