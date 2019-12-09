Российская методика лечения инсульта будет широко применена в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Узбекистане началась клиническая апробация российского аппарата, который способен навсегда изменить понимание медицины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.
Медицинские технологии из России спасут узбекистанцев от инсульта >>
Речь идет об аппарате АТГ-01. Результаты исследований показывают, что его применение способно наполовину уменьшить смертность при инсультах.
Внедрение АТГ-01 началось по инициативе Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.
В марте этого года состоялись переговоры руководства нацпалаты с руководством группы компаний "Медтехника Москва", в ходе чего достигнута договоренность о предоставлении Узбекистану данного инновационного аппарата.
В Узбекистане откроется школа кардиохирургии
Сейчас АТГ-01 проходит регистрацию в Узбекистане и клинические испытания. Один аппарат был поставлен в отделение нейрореанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).
Завотделением нейрореанимации РНЦЭМП Хуршид Дадаев отметил, что за месяц клинических испытаний аппарат АТГ-01 был применен при лечении семи пациентов с инсультами, в результате чего был получен положительный терапевтический эффект.
В настоящее время в Ташкенте с делегацией экспертов находится российский профессор Олег Шевелев, который является разработчиком данного аппарата. Он вкратце рассказал на чем основано действие АТГ-01 - на понижении температуры мозга, которая поможет организму человека быстрее оправиться от инсульта.
"Представим человека в аффекте, эмоциональном стрессе, тяжелой депрессии – у него совершенно другой метаболизм нейронов с гораздо большим выделением тепла. В таких ситуациях при температуре тела, остающейся неизменной и в пределах нормы, температура мозга способна повыситься до 39-40 градусов. И если не дать мозгу отдохнуть, это чревато проблемами. Как ему дать отдохнуть? Оденьте шлем, который предусмотрен в аппарате АТГ-01. С его помощью можно понизить температуру мозга, что в свою очередь, поможет предотвратить гибель большего количества нейронов, а значит быстрее восстановиться человеку после того же инсульта, выйти из него с наименьшими потерями", - отметил он.
Данная методика при лечении инсультов внедрена в России в 2011 году. Применение аппарата АТГ-01 среди больных снизило случаи смертности от инсульта на 48%. Аппарат содействует и уменьшению времени реабилитации больных и их возвращения к полноценной жизни, а также уменьшению фармакологической нагрузки и сокращению времени пребывания в стационаре.
Шевелев отметил широкий спектр направлений, где может применяться АТГ-01 и методика охлаждения. Это, прежде всего, неотложная медицина – инсульты, черепно-мозговые травмы, последствия нейрохирургических вмешательств, сердечно-легочная реанимация.
Профессор подчеркнул, что короткие процедуры применяются и для реабилитации пациентов, борющихся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Британка потянулась в кровати и заработала инсульт – непридуманная история >>
Однако аппарат также может быть полезен для здоровых людей. К примеру, для спортсменов, восстанавливающихся после физических нагрузок. Это помогает повысить их работоспособность перед соревнованиями.
Аппарат АТГ-01 уже активно внедрен в систему российского здравоохранения.