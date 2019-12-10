14:47 10 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/446/14/4461451.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12979988/Umer-byvshiy-mer-Moskvy-Yuriy-Luzhkov.html

Лужков занимал пост мэра столицы России с 1992-го по 2010 год. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Ранее информацию о его смерти распространил ряд СМИ.

Позже печальную новость подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", — написал Собянин в Twitter.

Лужков занимал пост мэра столицы России 18 лет. В 2020 году был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым по причине "утраты доверия". 

После отставки Лужков занялся сельским хозяйством, в частности — пчеловодством.

В сентябре 2016 года российский лидер Владимир Путин наградил экс-мэра орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за активную общественную деятельность".

© Sputnik / Владимир Песня
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков во время финального турнира Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Теги:
Россия, Юрий Лужков, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Путин подсказал Зеленскому на переговорах нормандского формата
Путин помог растерявшемуся на переговорах в Париже Зеленскому - видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться