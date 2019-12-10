Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Лужков занимал пост мэра столицы России с 1992-го по 2010 год. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Ранее информацию о его смерти распространил ряд СМИ.

Позже печальную новость подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", — написал Собянин в Twitter.

Лужков занимал пост мэра столицы России 18 лет. В 2020 году был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым по причине "утраты доверия".

После отставки Лужков занялся сельским хозяйством, в частности — пчеловодством.

В сентябре 2016 года российский лидер Владимир Путин наградил экс-мэра орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за активную общественную деятельность".