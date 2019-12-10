Минобороны Узбекистана изучает опыт военной прессы Китая

Узбекская делегация побывала в медиацентре Китайской народно-освободительной армии, редакции газеты Jenmin Jibao и посетила Китайский народный университет.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Китай прибыла делегация Министерства обороны Узбекистана во главе с начальником Департамента информации и массовых коммуникаций Бахромом Зульфикаровым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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В рамках визита делегация встретилась с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны (МНО) Китая генерал-майором Че Говей и пресс секретарем ― начальником Департамента информации МНО старшим полковником У Цянь.

Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая Минобороны Узбекистана

Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая Минобороны Узбекистана

Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая Минобороны Узбекистана 1 / 3 Минобороны Узбекистана Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

Стороны обсудили сотрудничество между оборонными ведомствами обеих стран, в частности между информотделами.

Кроме того, в ходе встреч были затронуты вопросы деятельности военной прессы.

В ходе визита узбекские военные также посетили отдел телерадиопередач медиацентра Китайской народно-освободительной армии, где ознакомились с деятельностью китайской прессы. Гостям были продемонстрированы технические возможности центра.

Минобороны Узбекистана Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

В завершении визита делегация посетила редакцию всемирно известной газеты Jenmin Jibao. Здесь военные встретились с главным редактором отдела редакционной политики и журналистами, специализирующимися на военно-патриотическом направлении.

Минобороны Узбекистана Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

Делегация также посетила факультет журналистики Китайского народного университета, чтобы ознакомиться с опытом подготовки кадров для военной прессы.