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Минобороны Узбекистана изучает опыт военной прессы Китая

Фото: Минбороны Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12983078/Minoborony-Uzbekistana-izuchaet-opyt-voennoy-pressy-Kitaya.html

Узбекская делегация побывала в медиацентре Китайской народно-освободительной армии, редакции газеты Jenmin Jibao и посетила Китайский народный университет.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Китай прибыла делегация Министерства обороны Узбекистана во главе с начальником Департамента информации и массовых коммуникаций Бахромом Зульфикаровым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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В рамках визита делегация встретилась с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны (МНО) Китая генерал-майором Че Говей и пресс секретарем ― начальником Департамента информации МНО старшим полковником У Цянь.

  • Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Минобороны Узбекистана
  • Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Минобороны Узбекистана
  • Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
    Минобороны Узбекистана
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Минобороны Узбекистана
Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

Стороны обсудили сотрудничество между оборонными ведомствами обеих стран, в частности между информотделами.

Кроме того, в ходе встреч были затронуты вопросы деятельности военной прессы.

В ходе визита узбекские военные также посетили отдел телерадиопередач медиацентра Китайской народно-освободительной армии, где ознакомились с деятельностью китайской прессы. Гостям были продемонстрированы технические возможности центра.

Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
Минобороны Узбекистана
Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

В завершении визита делегация посетила редакцию всемирно известной газеты Jenmin Jibao. Здесь военные встретились с главным редактором отдела редакционной политики и журналистами, специализирующимися на военно-патриотическом направлении.

Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая
Минобороны Узбекистана
Встреча узбекской делегации с начальником отдела международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны и начальником Департамента информации МНО Китая

Делегация также посетила факультет журналистики Китайского народного университета, чтобы ознакомиться с опытом подготовки кадров для военной прессы.

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Теги:
пресса, Китай, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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