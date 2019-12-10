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Грузинская торговая платформа Vendoo

На рынке Узбекистана появится грузинский аналог Amazon

Vendoo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12984161/Na-rynke-Uzbekistana-poyavitsya-gruzinskiy-analog-Amazon.html

Компания TBC Group уже зарегистрировала себя как юридическое лицо и сейчас активно набирает сотрудников.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Грузинская компания TBC Group выводит на рынок Узбекистана торговую платформу Vendoo. Об этом пишет Spot.uz со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечает Forbes Georgia, Vendoo — цифровая торговая платформа, которая позволяет потребителям покупать продукцию онлайн, а компаниям — предлагать свои товары всем гражданам Грузии.

Грузинская торговая платформа Vendoo
Vendoo
Грузинская торговая платформа Vendoo

Проект был запущен в начале 2019 года, а сама платформа была создана на базе онлайн-магазина Swoop, 100% которого ранее купила TBC Group. Издание также называет Vendoo "грузинским Amazon".

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В Узбекистане уже зарегистрировано ООО Vendoo, следует из данных Единого реестра юридических лиц. Видом деятельности указана оптовая неспециализированная торговля. Единственным владельцем с долей в 100% указана TBC Bank Group LLC.

  • Грузинская торговая платформа Vendoo
    Грузинская торговая платформа Vendoo
    Vendoo
  • Грузинская торговая платформа Vendoo
    Грузинская торговая платформа Vendoo
    Vendoo
  • Грузинская торговая платформа Vendoo
    Грузинская торговая платформа Vendoo
    Vendoo
  • Грузинская торговая платформа Vendoo
    Грузинская торговая платформа Vendoo
    Vendoo
  • Грузинская торговая платформа Vendoo
    Грузинская торговая платформа Vendoo
    Vendoo
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Vendoo
Грузинская торговая платформа Vendoo

На днях у компании появилась страница на Facebook. Уже запущен и сайт, но он пока не работает. Помимо этого, TBC открыла несколько вакансий для Vendoo в Узбекистане (маркетолога, devOps-инженера и pos-агента).

Как будет работать компания:

"Vendoo быстро и легко поможет купить любой товар в рассрочку. Выдача товара осуществляется при личном присутствии клиента и при наличии его паспорта. Необходимые данные вносятся в систему, которая производит расчет платежеспособности клиента и предлагает возможные варианты рассрочки. Вся процедура занимает не больше 10 минут", — говорится в описании проекта.

Ранее стало известно, что TBC Bank планирует запустить несколько проектов в Узбекистане. Компания пришла в страну после того, как весной купила контрольный пакет Payme. После этого появились сообщения о том, что TBC планирует открыть первый цифровой банк в республике и уже обратилась за получением банковской лицензии.

Теги:
онлайн, Amazon, Торговля, Грузия, Узбекистан



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