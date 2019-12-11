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Эксперты отметили успехи Узбекистана в борьбе с разными формами дискриминации

© AFP 2018 / HAZEM BADER
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12986004/Eksperty-otmetili-uspekhi-Uzbekistana-v-borbe-s-raznymi-formami-diskriminatsii.html

Делегация Узбекистана на сессии ООН в Женеве представила очередные национальные доклады о выполнении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Многие страны могут перенять опыт Узбекистана в области обеспечения гармоничного сосуществования разных этнических, культурных и религиозных групп, отметили эксперты Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) на сессии в Женеве.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
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Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана, делегация республики во главе с директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым 3-4 декабря представила очередные доклады о выполнении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Саидов в ходе выступления отметил, что в РУз соблюдение и защита прав человека — один из приоритетов государственной политики. Усилия страны, направленные на обеспечение прав человека, полностью созвучны Целям устойчивого развития ООН, заявил он.

По данным Управления мусульман, члены КЛРД проявили интерес к тому, как в Узбекистане обеспечиваются межнациональное согласие и толерантность в обществе, уважение к национальным и общечеловеческим ценностям, практическое применение законодательных актов, направленных на обеспечение уважительного отношения к языкам, обычаям и традициям проживающих наций и народностей, создание условий для их развития.

Эксперты высоко оценили проводимые в РУз реформы в области обеспечения гарантий прав и свобод человека. Особо была отмечена работа Народных приемных президента Узбекистана, которые помогают налаживать прямую связь с гражданами.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1965 года и вступила в силу 4 января 1969 года. Государствами-участниками Конвенции являются 176 государств. Узбекистан присоединился к Конвенции 28 сентября 1995 года.

Теги:
дискриминация, национальность, ООН, религия, Узбекистан, мусульмане



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