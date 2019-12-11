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В столичном проекте "Умный город" будут участвовать китайские IT-разработчики

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12987143/V-stolichnom-proekte-Umnyy-gorod-budut-uchastvovat-kitayskie-IT-razrabotchiki-.html

В Ташкенте продолжают изучать зарубежный передовой опыт для полномасштабной реализации проекта "Умный город". На сей раз к проекту ожидают присоединение китайской IT-компании.

ТАШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. В столичной администрации состоялись переговоры с IT-компанией Leon technology Co. Ltd. Китайские партнеры презентовали проект Smart city по нескольким направлениям.

В частности, узбекским градостроителям предложили на первом этапе начать сотрудничество в сфере общественного транспорта. Представленный проект "Умный общественный транспорт" дает возможность электронной оплаты за проезд, пользования бесплатным интернетом, получения информации о маршруте транспорта и оптимальном маршруте до пункта назначения.

Камера видеонаблюдения
Pixabay
В Ташкенте могут внедрить систему распознавания лиц

Узбекская сторона с особым интересом отнеслась, в частности к организации зоны Wi-Fi, распространяемой от дорожных фонарей.

Руководитель аппарата хокима Ташкента Эркин Иминов выразил заинтересованность в реализации пилотного проекта с китайскими специалистами в процессе внедрения ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях.

Казахские hi-tech разработчики присоединяются к узбекскому проекту "Умный город"

Передовые разработки компании в области общественного транспорта также получили высокую оценку узбекских коллег.

Компания Leon Technology Co. Ltd занимает лидирующие позиции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе по оказанию комплексных услуг в сфере ИКТ. Специализируются в таких отраслях как интеллектуальные системы безопасности, умный город, искусственный интеллект, облачное вычисление, интернет-вещей, обработка больших данных.

Теги:
проект, дошкольное образование, общественный транспорт, информационные технологии, КНР, Хокимият Ташкента



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