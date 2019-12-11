18:22 11 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Финал Кубка России по компьютерным играм 2005

В Ташкенте проходит глобальная акция по обучению детей программированию

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/549/83/5498302.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12987628/V-Tashkente-prokhodit-globalnaya-aktsiya-po-obucheniyu-detey-programmirovaniyu.html

С 11 по 14 декабря каждый желающий в возрасте от 9 до 14 лет сможет бесплатно познакомиться с программированием в простом и увлекательном виде.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международная компьютерная академия IT STEP, специализирующаяся на профессиональном образовании в IT-сфере, предлагает детям и подросткам принять участие в глобальной акции по программированию "Час кода".

В IT Park в Ташкенте прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины
IT Park
В IT Park в Ташкенте прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины

Цель акции— объяснить подрастающему поколению на доступном языке, что такое программирование и пробудить интерес к IT-сфере.

С 11 по 14 декабря в IT STEP Academy каждый желающий в возрасте от 9 до 14 лет может принять участие в бесплатном мероприятии "Час кода". Занятия будут проводиться на русском и узбекском языках.

Программа для детей от 9 до 11 лет:

  • знакомство со средой программирования DevC++;
  • написание первого кода на языке программирования С++;
  • знакомство с конструктором двухмерных игр для Windows — Construct;
  • создание и запуск собственной игры.

Программа для детей от 12 до 14 лет:

  • знакомство c языком разметки HTML;
  • создание копии сайта популярной соцсети Instagram;
  • знакомство с языком программирования Python;
  • написание кода собственной игры на языке программирования Python.

Для участия в акции необходимо пройти онлайн-регистрацию.

По теме

В столичном проекте "Умный город" будут участвовать китайские IT-разработчики
Президент дал старт строительству нового комплекса IT-парка
Теги:
Акция, дети, Ташкент, программирование, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Канье Уэст
Самые высокооплачиваемые музыканты мира - фотолента
Лавров не исключил, что российских дипломатов вслед за спортсменами обвинят в применении допинга
Лавров: российских дипломатов скоро обвинят в приеме допинга – видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться