В Ташкенте проходит глобальная акция по обучению детей программированию

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международная компьютерная академия IT STEP, специализирующаяся на профессиональном образовании в IT-сфере, предлагает детям и подросткам принять участие в глобальной акции по программированию "Час кода".
Цель акции— объяснить подрастающему поколению на доступном языке, что такое программирование и пробудить интерес к IT-сфере.
С 11 по 14 декабря в IT STEP Academy каждый желающий в возрасте от 9 до 14 лет может принять участие в бесплатном мероприятии "Час кода". Занятия будут проводиться на русском и узбекском языках.
Программа для детей от 9 до 11 лет:
- знакомство со средой программирования DevC++;
- написание первого кода на языке программирования С++;
- знакомство с конструктором двухмерных игр для Windows — Construct;
- создание и запуск собственной игры.
Программа для детей от 12 до 14 лет:
- знакомство c языком разметки HTML;
- создание копии сайта популярной соцсети Instagram;
- знакомство с языком программирования Python;
- написание кода собственной игры на языке программирования Python.
Для участия в акции необходимо пройти онлайн-регистрацию.