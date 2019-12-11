В Ташкенте проходит глобальная акция по обучению детей программированию

С 11 по 14 декабря каждый желающий в возрасте от 9 до 14 лет сможет бесплатно познакомиться с программированием в простом и увлекательном виде.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Международная компьютерная академия IT STEP, специализирующаяся на профессиональном образовании в IT-сфере, предлагает детям и подросткам принять участие в глобальной акции по программированию "Час кода".

Цель акции— объяснить подрастающему поколению на доступном языке, что такое программирование и пробудить интерес к IT-сфере.

С 11 по 14 декабря в IT STEP Academy каждый желающий в возрасте от 9 до 14 лет может принять участие в бесплатном мероприятии "Час кода". Занятия будут проводиться на русском и узбекском языках.

Программа для детей от 9 до 11 лет:

знакомство со средой программирования DevC++;

написание первого кода на языке программирования С++;

знакомство с конструктором двухмерных игр для Windows — Construct;

создание и запуск собственной игры.

Программа для детей от 12 до 14 лет:

знакомство c языком разметки HTML;

создание копии сайта популярной соцсети Instagram;

знакомство с языком программирования Python;

написание кода собственной игры на языке программирования Python.

Для участия в акции необходимо пройти онлайн-регистрацию.