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Из Саудовской Аравии вернулась первая группа узбекских паломников

Количество рейсов в Саудовскую Аравию для узбекских паломников увеличено вдвое

Управление мусульман Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12988458/Kolichestvo-reysov-v-Saudovskuyu-Araviyu-dlya-uzbekskikh-palomnikov-uvelicheno-vdvoe.html

Теперь рейсы будут выполняться не один раз, а два раза в день. Сезон совершения малого паломничества продлится до лета 2020 года.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан увеличил количество рейсов за рубеж для совершения малого паломничества. Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.

Мусульманские паломники совершают хадж
© AP Photo / Khalid Mohammed
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Накануне в Саудовскую Аравию отбыла группа из 490 паломников - это вдвое больше обычного.

Теперь рейсы туда будут выполняться не один, а два раза в день. Сезон совершения малого паломничества продлится до лета 2020 года.

Для отправления и встречи узбекистанцев на места были привлечены сотрудники Комитета по делам религий, Управления мусульман и другие организации республики. Каждая группа паломников в этот сезон будет находиться в Саудовской Аравии по десять дней.

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В Медине узбекские паломники посетят мечеть Пророка Мухаммеда, его могилу и другие мусульманские исторические достопримечательности. После этого узбекистанцы переедут в Мекку, где будет совершаться основное паломничество – умра.

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Теги:
Саудовская Аравия, Узбекистан, религия, паломничество



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