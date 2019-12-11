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Обновленный памятник погибшим во Второй мировой войне

"Пропавший" памятник погибшим во Второй мировой войне установили в новом месте

Главное управление внутренних дел Ташкента
Общество
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Работы по реставрации закончились, и местные жители уже возложили цветы к подножию памятника, почтив память героев.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Памятник воинам, погибшим на фронтах Второй мировой войны, отреставрировали и установили на новом месте -  ближе к современному центру поселка Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкента.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что монумент был демонтирован и вывезен в неизвестном направлении. Тогда в ситуации начали разбираться в столичном ГУВД.

Памятник воинам в Ташобласти
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В ГУВД объяснили, куда исчез памятник погибшим во Второй мировой войне

Правоохранители выяснили, что памятник, находившийся в заброшенном состоянии, был вывезен для проведения реставрации, а на том месте, где он раньше находился, велись строительные работы по возведению зданий, отвечающих современным требованиям.

Работы по реставрации закончились, и местные жители уже возложили цветы к подножию памятника, почтив память героев. О чем свидетельствует фотография.

Первоначальное название памятника - "Три солдата". Он был установлен в 1985 году, на его открытии присутствовал Эрих Хонеккер, на тот момент - председатель Государственного совета ГДР.

"Шум по поводу сноса памятника, который мы с вами подняли, был в любом случае не напрасен. Это был сигнал всем ответственным лицам о том, что вопрос с памятником взят нашей группой под общественный контроль и имеет большой резонанс" – считают администраторы группы Потребитель.уз, пользователи которой первыми забили тревогу.

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Теги:
память, солдаты, вторая мировая война, Ташкент, памятник, Узбекистан



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